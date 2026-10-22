پلیس غرب تهران محموله ۱۰۰ میلیارد ریالی لباس قاچاق را کشف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۱۰ هزار ثوب لباس قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در شهرقدس خبر داد.

زلفخانی با اشاره به آغاز رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی درباره فعالیت افرادی در زمینه قاچاق پوشاک در شهرستان قدس، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل نگهداری البسه قاچاق را شناسایی کردند و پس از دریافت هماهنگی قضایی، از این انبار بازرسی به عمل آوردند.

جانشین انتظامی استان تهران با بیان اینکه در جریان بازرسی، ۱۰ هزار ثوب لباس قاچاق کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش تقریبی محموله را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قدس، کالاهای کشف‌شده توقیف و یک متهم در ارتباط با این پرونده دستگیر شد.