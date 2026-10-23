به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، سندرم روده تحریک‌پذیر یک اختلال گوارشی شایع است که باعث علائمی مانند درد شکم و تغییر در عادات روده می‌شود.

محققان داده‌های بیش از ۲۸۰۰ نفر را در یک گروه متولد سوئد تجزیه و تحلیل کردند.

آنها تجویز آنتی‌بیوتیک را از ۹ تا ۱۱ سالگی شرکت‌کنندگان تا اوایل بزرگسالی پیگیری کردند.

در سن ۲۴ سالگی، ۱۰ درصد به سندرم روده تحریک‌پذیر مبتلا بودند.

کسانی که آنتی‌بیوتیک دریافت می‌کردند، ۱.۵ برابر بیشتر احتمال ابتلا به این بیماری را داشتند.

و این احتمال با تعداد تجویزها افزایش می‌یافت. شرکت‌کنندگانی که شش یا بیشتر تجویز داشتند، تقریباً دو برابر بیشتر احتمال ابتلا به IBS داشتند.

محققان می‌گویند که این یافته‌ها شواهد بیشتری از ارتباط احتمالی بین مصرف آنتی‌بیوتیک و IBS ارائه می‌دهد، اما ثابت نمی‌کند که آنتی‌بیوتیک‌ها باعث این بیماری می‌شوند. تحقیقات بیشتری لازم است.

دکتر «جسیکا سیولوند»، نویسنده‌ اصلی این مقاله از بیمارستان دانشگاه سالگرنسکا و دانشگاه گوتنبرگ سوئد، گفت: «آنتی‌بیوتیک‌ها همچنان یک درمان مهم و گاهی ضروری برای عفونت‌های باکتریایی هستند و یافته‌های ما نباید مانع از استفاده از آنها در صورت نیاز شود.»

او گفت که این یافته‌ها همچنین اهمیت اجتناب از تجویزهای غیرضروری آنتی‌بیوتیک را تقویت می‌کند.