پیشرفت فیزیکی ۵۰۰۰ واحد در اردبیل به بیش از ۹۰درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن مرکز استان اظهار کرد: عملیات اجرایی حدود ۲۶هزار و ۴۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان آغاز شده است.

وی افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی این واحدها از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون از حدود ۲۰درصد به بیش از ۷۰درصد رسیده است.

استاندار اردبیل تامین زیرساخت‌های مورد نیاز را یکی از دغدغه‌های اصلی اجرای این طرح عنوان کرد و ادامه داد: شرکت‌های آب و فاضلاب، گاز و برق استان براساس برنامه زمان‌بندی مشخص، زیرساخت‌های مورد نیاز دست‌کم ۱۰هزار واحد را تا پایان سال تامین می‌کنند.

امامی یگانه با اشاره به برنامه تحویل واحدها به متقاضیان بیان کرد: برنامه‌ریزی شده است تا پایان امسال بین ۱۰ تا ۱۳هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان به متقاضیان تحویل داده شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۵هزار واحد در اردبیل نیز بیش از ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند و امید است با همکاری دستگاه‌های مسؤول تامین زیرساخت، این واحدها در مهلت مقرر به متقاضیان تحویل داده شوند.