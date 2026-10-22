انار نمهیل؛ فرصتی برای رونق گردشگری خلخال

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها –زهرا نوری نژاد:سومین جشنواره فرهنگی و گردشگری انار نمهیل در بخش خوش رستم شهرستان خلخال، در ساحل رود قیزیل اوزن و در میان استقبال گسترده گردشگران و اهالی منطقه برگزار شد. در این جشنواره، غرفه‌های عرضه محصولات باغی، صنایع‌دستی و غذاهای محلی برپا شد و برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز اجرا شد تا بار دیگر ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده جنوب استان اردبیل بیش از پیش به گردشگران و سرمایه‌گذاران معرفی شود.

این رویداد که برای سومین سال پیاپی برگزار می‌شود، نه‌تنها فرصتی برای معرفی انار نمهیل و محصولات باغی منطقه است، بلکه بستری برای رونق اقتصادی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی محلی به شمار می‌رود. در حاشیه جشنواره، غرفه‌داران محصولات خود را شامل انار، رب انار، محصولات فرآوری‌شده، عسل، لبنیات محلی، گیاهان دارویی و صنایع‌دستی عرضه کردند و استقبال بازدیدکنندگان از این غرفه‌ها چشمگیر بود.

جشنواره انار نمهیل؛ معرفی ظرفیت‌های گردشگری خلخال برای رونق اقتصادی

جلیل جباری در حاشیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: سومین جشنواره فرهنگی و گردشگری انار نمهیل در بخش خورش‌رستم شهرستان خلخال، در ساحل رود قیزیل‌اوزن و با استقبال گسترده گردشگران برگزار می شود. برپایی غرفه‌های محصولات باغی، صنایع‌دستی و غذاهای محلی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از بخش‌های این رویداد است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: خورش‌رستم ظرفیت‌های ویژه‌ای در گردشگری، کشاورزی و صنایع‌دستی دارد و این جشنواره برای سومین سال پیاپی با هدف معرفی این توانمندی‌ها و کمک به اقتصاد منطقه برگزار می‌شود.

جباری افزود: پیوند این ظرفیت‌ها با توسعه گردشگری به معیشت اهالی و توسعه استان کمک می‌کند. به گفته او، چنین رویدادهایی نشاط اجتماعی، جذب گردشگر، حفظ سنت‌ها، انتقال تجربه‌ها و تقویت هویت فرهنگی را دنبال می‌کند.

وی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری برای حضور در جنوب استان دعوت کرد و از حمایت دستگاه‌های دولتی خبر داد.

در ادامه جشنواره، فضای ساحل رود قیزیل اوزن میزبان خانواده‌هایی بود که برای گذران اوقات فراغت و آشنایی با محصولات محلی آمده بودند. برخی گردشگران با اشاره به جذابیت‌های طبیعی منطقه، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های اقامتی و راه‌های دسترسی تاکید داشتند. در همین حال، برخی اهالی نیز معتقد بودند برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند انگیزه‌ای برای ماندگاری جوانان و رونق کسب‌وکارهای کوچک باشد.

جشنواره فرصتی برای معرفی منطقه است

در حاشیه این رویداد، حسن افروز یکی از شهروندان خوش رستم درباره تاثیر جشنواره بر زندگی محلی اظهار کرد: به نظر من این جشنواره یکی از بهترین اتفاقاتی است که در سال‌های اخیر در منطقه افتاده است. سال‌های گذشته محصولات ما کمتر شناخته شده بود، اما حالا گردشگرانی از شهرهای مختلف می‌آیند، محصولات محلی را می‌بینند و خرید می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود کشاورزان و خانواده‌هایی که در خانه صنایع‌دستی تولید می‌کنند، امیدوارتر شوند.

مهم‌ترین دستاورد جشنواره برای مردم

وی با اشاره به ایجاد شور و نشاط اجتماعی و معرفی منطقه افزود: وقتی مهمان از شهرهای دیگر می‌آید، علاوه بر خرید انار و محصولات محلی، با طبیعت زیبای ساحل قیزیل اوزن، غذاهای محلی و فرهنگ مردم آشنا می‌شود. این برای ما افتخار است. البته انتظار داریم مسئولان نیز در کنار برگزاری جشنواره، به بهبود راه‌های ارتباطی، محل اقامت گردشگران و ساماندهی بهتر غرفه‌ها توجه بیشتری کنند تا گردشگران بیشتری به منطقه بیایند.

افروزه ادامه داد: بهتر است برنامه‌های فرهنگی و هنری بیشتری اجرا شود و غرفه‌های آموزش محصولات فرآوری‌شده انار نیز راه‌اندازی شود. همچنین اگر تبلیغات جشنواره در شهرهای دیگر بیشتر شود، گردشگران بیشتری جذب خواهند شد. ما می‌خواهیم نام نمهیل و خوشرستم بیش از گذشته شناخته شود.

فرصتی برای رونق فروش و معرفی محصول

در بخش دیگری از جشنواره، با الیاس شیرعلی وند از باغداران منطقه گفت‌وگو کردیم. او با اشاره به کیفیت انار نمهیل و مشکلات باغداران، برگزاری جشنواره را فرصتی برای رونق فروش و معرفی محصول دانست.

وی افزود انار نمهیل از کیفیت خوبی برخوردار است و به دلیل شرایط آب‌وهوایی، طعم و رنگ مطلوبی دارد. ما سال‌هاست در این منطقه انار تولید می‌کنیم، اما همیشه مشکل اصلی ما فروش و معرفی بازار بوده است. وقتی جشنواره برگزار می‌شود، گردشگران از نزدیک محصول را می‌بینند و می‌خرند. این موضوع برای ما بسیار ارزشمند است.

مهم‌ترین مشکل باغداران

شیرعلی وند گفت: مشکلاتی مانند کمبود آب، هزینه بالای تولید، آفات و نوسان قیمت محصول وجود دارد. همچنین فرآوری انار در منطقه محدود است. اگر صنایع تبدیلی مانند رب انار، آب انار و بسته‌بندی بهداشتی توسعه پیدا کند، هم محصولات ما با ارزش افزوده بیشتری فروخته می‌شود و هم اشتغال ایجاد می‌شود. ما از مسئولان می‌خواهیم در کنار برگزاری جشنواره، به باغداران برای بهبود آبیاری، خرید نهال و آموزش روش‌های نوین تولید کمک کنند.

تاثیر جشنواره بر فروش محصولات باغداران

باغدار: در روزهای جشنواره فروش ما بهتر می‌شود و مردم با محصولات فرآوری‌شده آشنا می‌شوند. اما انتظار داریم این جشنواره فقط به یک روز و چند غرفه محدود نشود. اگر بازار دائمی برای محصولات منطقه ایجاد شود و گردشگران در طول سال به اینجا بیایند، اقتصاد باغداران واقعا متحول می‌شود. ما آماده‌ایم با سرمایه‌گذاران و مسئولان همکاری کنیم تا انار نمهیل به یک برند شناخته‌شده تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، سومین جشنواره فرهنگی و گردشگری انار نمهیل نشان داد که پیوند کشاورزی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند. حضور گسترده گردشگران، استقبال از غرفه‌های محصولات باغی و غذاهای محلی و تاکید مسئولان بر حمایت از سرمایه‌گذاران، گویای آن است که منطقه خوشرستم و نمهیل ظرفیت آن را دارد که به یکی از مقاصد مهم گردشگری جنوب استان اردبیل تبدیل شود. با این حال، تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، بهبود زیرساخت‌ها، حمایت از باغداران و تولیدکنندگان صنایع‌دستی و ادامه برگزاری رویدادهایی است که بتواند ظرفیت‌های محلی را به بازار و گردشگری متصل کند.