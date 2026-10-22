به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه ظهر پنجشنبه در مراسم جشنواره ملی زیتون در طارم سفلی استان قزوین، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و توسعه ظرفیت‌های کشاورزی کشور، اظهار کرد: محصولات کشاورزی با فرهنگ و زندگی مردم پیوند خورده‌اند و برگزاری جشنواره‌هایی از این دست، فرصتی برای گردهمایی، قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و معرفی ظرفیت‌های این بخش است.

وی با اشاره به تلاش کشاورزان در شرایط دشوار اقتصادی، جنگ، خشکسالی، کم‌آبی و تحریم‌ها افزود: حضور مردم در جشنواره‌های کشاورزی مایه دلگرمی فعالان این عرصه است؛ کسانی که در سخت‌ترین شرایط نیز پای کار تولید ماندند و اجازه ندادند چرخه تأمین محصولات مورد نیاز کشور متوقف شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد نظام تأمین امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد و در این دوره با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشدیم؛ دستاوردی که حاصل تلاش کشاورزان، تولیدکنندگان و مجموعه فعالان بخش کشاورزی است.

نوری قزلجه با اشاره به جان‌باختن فعالان این بخش در جریان جنگ اخیر خاطرنشان کرد: در این حوادث، ۸۰ نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی و ۱۰ نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به شهادت رسیدند، اما با وجود این شرایط دشوار، روند تولید ادامه یافت و فعالیت‌های بخش کشاورزی متوقف نشد.

وی کشاورزی را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: تلاش فعالان این حوزه در تحقق رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی بخش کشاورزی نقش داشته است. همچنین در برخی محصولات، از جمله گوشت مرغ، به خودکفایی رسیده‌ایم و در زمینه صید ماهی تن از آب‌های آزاد نیز وابستگی به واردات برطرف شده است.

افزایش تولید زیتون با توسعه کشت مکانیزه

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با تأکید بر اهمیت راهبردی زیتون در سبد غذایی و اقتصاد کشاورزی کشور اظهار کرد: زیتون محصولی ارزشمند است که پنج بار در قرآن کریم از آن نام برده شده و لازم است برای افزایش مصرف سرانه آن در کشور برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.

وی با اشاره به ضرورت معرفی ارزش غذایی زیتون و گسترش فرهنگ مصرف این محصول افزود: ظرفیت‌های تولید زیتون در کشور قابل‌توجه است و با بهره‌گیری از روش‌های نوین کشاورزی، اصلاح باغ‌ها و افزایش بهره‌وری می‌توان تولید این محصول را توسعه داد.

نوری قزلجه با اشاره به برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای تولید زیتون بیان کرد: با استفاده از روش‌های نوین کشت و توسعه باغ‌های مکانیزه، امکان افزایش تولید زیتون کشور تا ۱۵۰ هزار تن وجود دارد؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح تولید و بازار، می‌تواند به افزایش درآمد باغداران و تقویت صادرات محصولات این حوزه کمک کند.

وی همچنین از برنامه واردات ارقام جدید زیتون خبر داد و گفت: ورود ۱۰۸ رقم زیتون از کشور اسپانیا در دستور کار قرار دارد تا با اصلاح ارقام، توسعه کشت متراکم و استفاده از شیوه‌های نوین باغداری، زمینه افزایش عملکرد و بهبود بهره‌وری فراهم شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه باغبانی، ظرفیت‌های کشور در تولید محصولات باغی را قابل‌توجه دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از دانش فنی، مکانیزاسیون و روش‌های جدید تولید برای تقویت جایگاه زیتون ایران در بازارهای داخلی و خارجی تأکید کرد.

صادرات روغن زیتون با هدف حمایت از باغداران بررسی می‌شود

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست استاندار قزوین برای فراهم شدن امکان صادرات روغن زیتون اظهار کرد: این درخواست را با نگاه مثبت بررسی می‌کنیم تا در صورت فراهم بودن شرایط و طی مراحل قانونی، مجوزهای لازم صادر شود و تولیدکنندگان بتوانند از نتیجه تلاش خود بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات روغن زیتون گفت: میزان واردات این محصول از حدود ۶ هزار تن به ۲۲ تن کاهش یافته است؛ موضوعی که ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت بازار محصولات تولید داخل و حمایت از فعالان این بخش را دوچندان می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: توسعه تولید به‌تنهایی برای پایداری فعالیت باغداران کافی نیست و باید هم‌زمان برای بازاریابی، تسهیل عرضه و ایجاد فرصت‌های مناسب فروش محصولات نیز اقدام شود.

وی از برنامه‌ریزی برای کمک به بازاریابی محصولات زیتون در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: افزایش بهره‌وری، توسعه بازار، حمایت از باغداران و فراهم کردن زمینه مناسب برای عرضه و صادرات، از الزامات رونق تولید و افزایش درآمد زیتون‌کاران است.

نوری قزلجه در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه روش‌های نوین کشاورزی، اصلاح باغ‌ها و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، ظرفیت‌های زیتون کشور بیش از گذشته شکوفا شود و این محصول به یکی از محورهای تقویت اقتصاد کشاورزی و افزایش درآمد بهره‌برداران تبدیل شود.

