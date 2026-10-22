اختصاص ۱۳۰ میلیارد برای خرید زرشک و محصولات استراتژیک خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری عصر پنجشنبه در جشنواره زرشک قاینات که با حضور استاندار و جمعی از مدیران کل در یکی از باغ‌های زرشک روستای مهموئی برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته با استفاده از تسهیلات اختصاص‌یافته به بخش کشاورزی، زرشک تولیدی و دیگر محصولات استان خریداری شد و امسال نیز ۱۳۰ میلیارد تومان برای این منظور پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه صنایع تبدیلی زرشک در استان افزود: علاوه بر دو کارخانه موجود، دو کارخانه دیگر نیز در بیرجند برای فرآوری زرشک ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: تلاش می‌کنیم شهرک‌های زنجیره ارزش زرشک در استان راه‌اندازی شود تا زمینه فرآوری بیشتر این محصول و افزایش ارزش افزوده آن فراهم شود.

اسفندیاری با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با سازمان انرژی اتمی بیان کرد: مقرر شده است در زمینه افزایش ارزش افزوده زرشک نیز اقداماتی انجام شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های دارویی زرشک تصریح کرد: زرشک دارای خواص ضدسرطانی است و باید تلاش کنیم این محصول را به‌عنوان یک گیاه دارویی در سطح کشور معرفی کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به ذکر زرشک و خواص آن در شاهنامه فردوسی گفت: وظیفه ما و تشکل‌های بخش کشاورزی استان این است که در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهیم و ظرفیت‌های این محصول ارزشمند را بیشتر معرفی کنیم.

مطالبات زرشکاران برای حمایت از تولید

در ادامه این جشنواره، یکی از زرشکاران استان نیز به بیان مطالبات کشاورزان پرداخت و گفت: برای تعیین قیمت واقعی زرشک، لازم است اطلاع‌رسانی مناسبی در سطح کشور انجام شود تا ارزش اقتصادی این محصول به‌درستی شناخته شود.

براتی با اشاره به سطح زیر کشت زرشک در دشت سده اظهار کرد: محدوده‌ای به وسعت ۱۰ کیلومتر در ۱۰ کیلومتر در این منطقه زیر کشت زرشک قرار دارد و در صورت اختصاص نیم همت تسهیلات به کشاورزان این منطقه، اقدامات بسیار خوبی برای توسعه تولید و بهبود شرایط فعالیت زرشکاران انجام خواهد شد.

وی همچنین خواستار پرداخت تسهیلات برای ایجاد بارگاه‌های زرشک در مجاورت مزارع این منطقه شد و افزود: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای نگهداری و فرآوری محصول در نزدیکی مزارع می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت کشاورزان کمک کند.

این زرشکار در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی یادآور شد: آسفالت راه‌های دسترسی بین مزارع زرشک نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا تولیدکنندگان برای رفت‌وآمد و انتقال محصول با

مشکلات کمتری مواجه شوند.