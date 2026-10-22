  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

صعود یک پله‌ای ایران در جدول توزیع مدالی؛ ۸۰ مدال و جایگاه ششم

صعود یک پله‌ای ایران در جدول توزیع مدالی؛ ۸۰ مدال و جایگاه ششم

در پایان چهارمین روز بازی های آسیایی، کاروان ایران با یک پله صعود نسبت به روز قبل در رده ششم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر،چهارمین روز بازی های پارااسیایی در حالی امروز (پنجشنبه ۳۰ مهر) آغاز شد که کاروان ورزش کشورمان با ۵۸ مدال شامل ۱۴ طلا، ۱۸ نقره و ۲۶ برنز در رده هفتم جدول توزیع مدالی ایستاده بود اما در پایان این روز از بازی ها یک پله ارتقا پیدا کرد.

در این روز از بازی ها ۴ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۶ برنز به سبدمدالی ایران اضافه شد. بدین ترتیب مجموع مدال های کاروان کشورمان به ۸۰ مدال شامل ۱۹ طلا، ۲۹ نقره و ۳۲ برنز رسید.

با این تعداد مدال، کاروان ایران در جایگاه ششم جدول توزیع مدالی قرار گرفت. وضعیت کاروان ایران در این جدول اینگونه است:

صعود یک پله‌ای ایران در جدول توزیع مدالی؛ ۸۰ مدال و جایگاه ششم

کد مطلب 6986410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها