  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

آزمون آمادگی جسمانی آتش‌نشانان تهران برگزار شد

آزمون آمادگی جسمانی آتش‌نشانان تهران برگزار شد

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، از برگزاری آزمون آمادگی جسمانی و مهارت‌های ورزشی آتش‌نشانان با کمتر از پنج سال سابقه خدمت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران، قدرت الله محمدی گفت: آزمون آمادگی جسمانی و مهارت‌های ورزشی نیروهای کارآموز با سابقه خدمت کمتر از پنج سال، با حضور تیم داوری تربیت‌بدنی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برگزار شد.

وی افزود: این آزمون با هدف ارزیابی سطح آمادگی جسمانی، توانمندی‌های ورزشی و سنجش قابلیت‌های عملیاتی آتش‌نشانان برگزار شد تا میزان آمادگی نیروها برای انجام مأموریت‌های دشوار و شرایط پرفشار عملیات آتش‌نشانی مورد بررسی قرار گیرد.

در این ارزیابی، عملکرد شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف آزمون ورزشی توسط تیم داوری تربیت‌بدنی سازمان مورد سنجش قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران عنوان کرد: آمادگی جسمانی، یکی از ارکان اصلی توانمندی حرفه‌ای آتش‌نشانان و از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت عملیات و افزایش ایمنی نیروها در مأموریت‌های امداد و نجات و مهار آتش سوزی است.

کد مطلب 6986439
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها