به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران، قدرت الله محمدی گفت: آزمون آمادگی جسمانی و مهارت‌های ورزشی نیروهای کارآموز با سابقه خدمت کمتر از پنج سال، با حضور تیم داوری تربیت‌بدنی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برگزار شد.

وی افزود: این آزمون با هدف ارزیابی سطح آمادگی جسمانی، توانمندی‌های ورزشی و سنجش قابلیت‌های عملیاتی آتش‌نشانان برگزار شد تا میزان آمادگی نیروها برای انجام مأموریت‌های دشوار و شرایط پرفشار عملیات آتش‌نشانی مورد بررسی قرار گیرد.

در این ارزیابی، عملکرد شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف آزمون ورزشی توسط تیم داوری تربیت‌بدنی سازمان مورد سنجش قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران عنوان کرد: آمادگی جسمانی، یکی از ارکان اصلی توانمندی حرفه‌ای آتش‌نشانان و از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت عملیات و افزایش ایمنی نیروها در مأموریت‌های امداد و نجات و مهار آتش سوزی است.