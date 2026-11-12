به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی عصر امروز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ ۱۴۰۵ در دیدار با مصطفی طرفی، سرکنسول ایران در بصره که با حضور نماینده خرمشهر در مجلس و مدیرکل مرزی وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: همکاری‌های مرزی ایران و عراق در حوزه‌های مسافری و تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید راه‌های گسترش این همکاری‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان افزود: در این دیدار راه‌های گسترش همکاری‌های دو طرف برشمرده و مقرر شد کمیته مرزی مشترک در مرز شلمچه تشکیل شود.

وی توضیح داد: کمیته مرزی مشترک وظیفه دارد موارد فی‌مابین را بررسی و حل‌وفصل کند تا روند تردد مسافران و فعالان تجاری با سهولت بیشتری انجام شود.

حیاتی تصریح کرد: تقویت تعاملات مرزی با طرف عراقی، نقش مؤثری در توسعه روابط اقتصادی و تسهیل تردد زائران و مسافران خواهد داشت.

مصطفی طرفی، سرکنسول ایران در بصره نیز در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر توسعه روابط با کشور عراق در همه حوزه‌ها به ویژه تعاملات مرزی و اقتصادی تأکید داشته و ما از هرگونه همکاری برای تسهیل رفت‌وآمد مسافران و فعالان تجاری از مرزهای مشترک استقبال می‌کنیم.

وی افزود: تشکیل کمیته مرزی مشترک در شلمچه گامی مهم در جهت حل سریع مشکلات مرزی و ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور خواهد بود و امیدواریم با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، شاهد رونق هرچه بیشتر مبادلات تجاری و سهولت تردد مسافران باشیم.