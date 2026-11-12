به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، هیئات مذهبی و دسته‌های عزاداری پس از اقامه نماز ظهر و عصر، حرکت خود را از کوی ملاشیه به سمت آستان مقدس حضرت علی بن مهزیار اهوازی (ع) آغاز خواهند کرد.

تجمع بزرگ و محوری عزاداران در مقابل حسینیه ثارالله اهواز از بخش‌های شاخص این مراسم خواهد بود؛ جایی که هیئات مذهبی و خیل عزاداران فاطمی گرد هم می‌آیند تا در سوگ شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره (س)، اجتماع باشکوهی از ارادت و دلدادگی به ساحت اهل‌بیت (ع) را به نمایش بگذارند.

در حاشیه این اجتماع، موکب‌های پذیرایی با تدارک و توزیع ۱۰ هزار بسته پذیرایی از عزاداران میزبانی خواهند کرد و دو هزار پرچم سرخ با شعار یالثارات میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود این اجتماع با حضور جمعیتی حدود ۷ تا ۱۰ هزار نفر از مردم و هیئات مذهبی استان برگزار شود و عزاداران پس از پیمودن مسیر، همزمان با نماز مغرب و عشا به آستان مقدس حضرت علی بن مهزیار (ع) برسند.

این حرکت عظیم مردمی، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم اهواز به حضرت فاطمه زهرا (س) و تجدید میثاق با آرمان‌های اهل‌بیت (ع) در سالروز ایام شهادت آن بانوی بزرگ اسلام خواهد بود.