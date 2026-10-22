به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی با صدور پیامی درگذشت سیداحمد موسوی(ره) پدر شهید والامقام سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت نیکمرد انقلابی جناب مستطاب آقای سیداحمد موسوی(ره) پدر شهید والامقام سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی(رضوان الله علیه) موجب تاسف گردید.
شیوه زندگی مؤمنان، سوابق جهادی، سیره اخلاقی و الگوی تربیتی آن فقید سعید در خور تحسین و ستایش و الهام بخش و پرورش نسل صالح و تربیت سردار و امیر بزرگی مانند شهید سید عبدالرحیم موسوی از حسنات و باقیات الصالحات آن چهره پارسا و مجاهد بشمار می آید.
اینجانب ضمن ابراز همدردی، فقدان آن چهره خدوم را به بیت والای شهید موسوی، دوستان و آشنایان، بازماندگان ایشان و برادر گرانقدر و یادگار شهید موسوی بویژه مردم انقلابی قم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای ایشان و فرزند شهید والامقامشان علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان سلامتی، عزت و شکیبایی خواستارم.
قم- مدیر حوزههای علمیه کشور با صدور پیامی، درگذشت سیداحمد موسوی، پدر شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی با صدور پیامی درگذشت سیداحمد موسوی(ره) پدر شهید والامقام سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:
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