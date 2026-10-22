به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی با صدور پیامی درگذشت سیداحمد موسوی(ره) پدر شهید والامقام سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:



انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت نیکمرد انقلابی جناب مستطاب آقای سیداحمد موسوی(ره) پدر شهید والامقام سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی(رضوان الله علیه) موجب تاسف گردید.



شیوه زندگی مؤمنان، سوابق جهادی، سیره اخلاقی و الگوی تربیتی آن فقید سعید در خور تحسین و ستایش و الهام بخش و پرورش نسل صالح و تربیت سردار و امیر بزرگی مانند شهید سید عبدالرحیم موسوی از حسنات و باقیات الصالحات آن چهره پارسا و مجاهد بشمار می آید.



اینجانب ضمن ابراز همدردی، فقدان آن چهره خدوم را به بیت والای شهید موسوی، دوستان و آشنایان، بازماندگان ایشان و برادر گرانقدر و یادگار شهید موسوی بویژه مردم انقلابی قم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای ایشان و فرزند شهید والامقامشان علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان سلامتی، عزت و شکیبایی خواستارم.