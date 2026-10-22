به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز و صیانت از شبکه توزیع برق، مأموران پلیس اطلاعات شهرستان خرم‌آباد با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، محل نگهداری و فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز را شناسایی کردند.

کشف ماینرهای غیرمجاز با هماهنگی قضایی

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با همکاری کارشناسان شرکت توزیع برق استان، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در جریان آن، ۱۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز دیجیتال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشاره به ارزش تجهیزات مکشوفه بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این دستگاه‌ها را بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

دستگیری یک متهم و تشکیل پرونده قضایی

کیانمهر خاطرنشان کرد: در ارتباط با این پرونده، یک متهم دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز، بر اهمیت صیانت از شبکه توزیع برق و برخورد قانونی با متخلفان این حوزه تأکید کرد.