حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوای استان امروز و امشب بین ۲ تا سه درجه کاهش دارد، اظهار کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی، بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: امروز در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر و به ویژه در نیمه غربی استان، رگبار و رعدوبرق پراکنده و گاهی تندباد با احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.