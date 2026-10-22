روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: در ساعات گذشته شاهد بارش‌های خفیف و پراکنده باران در برخی نقاط بودیم و براساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، این وضعیت تا ظهر امروز پنج شنبه به ویژه در مناطق غربی و شمالی استان تداوم خواهد داشت.

وی افزود: برای ساعات بعدازظهر امروز نیز افزایش ابر، رگبار موقت باران همراه با احتمال رعد و برق و وزش باد شدید موقت در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی همدان درباره وضعیت جوی روزهای آینده گفت: از فردا جمعه تا اواخر هفته آینده آسمان استان عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات به ویژه در وقت بعدازظهر افزایش ابر پدیده غالب پایش می‌شود.

زاهدی با اشاره به تغییرات دمایی تصریح کرد: دماهای روزانه در روزهای اخیر چند درجه‌ای خنک‌تر شده و در حال حاضر ثبات نسبی در دمای هوا حاکم است و دماهای کمینه یا شبانه برای امشب و صبح فردا در اکثر نقاط استان بین ۲ تا ۴ درجه کاهش می‌یابد و در برخی مناطق دمای کمینه به ۵ درجه سانتی‌گراد و حتی کمتر از آن خواهد رسید.

وی در خصوص نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در استان همدان خاطرنشان کرد: در روز گذشته شهرستان‌های فامنین و کبودرآهنگ با ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرمترین نقاط و شهرهای بهار، گل‌تپه، رزن و همدان صبح امروز با ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای هوای همدان نیز در گرمترین ساعت به ۲۴ درجه و در خنک‌ترین ساعت به ۸ درجه سانتی‌گراد رسید.