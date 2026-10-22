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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

معرفی برترین های رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان کشور

معرفی برترین های رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان کشور

رقابت های رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی پس از ۶ روز رقابت میان شرکت کنندگان با قهرمانی صادق حسینی و معرفی دیگر نفرات برتر شرکت کننده به پایان رسید. 

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌ و ششمین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی که از شنبه (۲۵ مهر) با حضور ۹۷ نفر و میزبانی هیئت استان تهران در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد، امروز (پنجشنبه ۳۰ مهر) با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی و فینال به پایان رسید.

نتیجه این دیدارها به این شرح است:

مرحله نیمه نهایی

*صادق حسینی ۳ - خشایار کاظم پور یک

*حمید نوری ۳ -امیر ناصر احمدی یک

فینال

*صادق حسینی ۴ - حمید نوری ۲

علی سپهر داور و پریسا حیدری جم مارکر دیدار فینال بود.

بدین ترتیب صادق حسینی عنوان قهرمانی این دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان کشور را به خود اختصاص داد.

رده بندی بازیکنان برتر به این شرح است:

١-صادق حسینی(استان البرز)

٢-حمید نوری(استان اصفهان)

٣- امیر ناصر احمدی و خشایار کاظم پور(استان تهران)

مراسم اختتامیه بیست‌ و ششمین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی

با حضور دکتر علی سلطانپور دبیر فدراسیون، تمیمی رئیس هیئت استان تهران، دکتر شیرازی رئیس کمیته پیشکسوتان

فدراسیون و ابراهیم رجایی نایب رئیس هیئت البرز برگزار شد.

سرداور این مسابقات مهدی ونکی بود و ریحانه پوریحیی هم

کد مطلب 6986646

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