به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین افتتاح این مسابقات که با حضور مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کرمان، مدیرکل بهزیستی استان کرمان، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان کرمان و جمعی از مسئولان، کارشناسان تخصصی بهزیستی و ورزشکاران برگزار شد مدیرکل بهزیستی استان کرمان با قدردانی از دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده، بر اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی و بین‌سازمانی در اجرای برنامه‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: برگزاری این رویداد حاصل همراهی دستگاه‌های مختلف است و محلات، محور اصلی این رویکرد به شمار می‌روند.

علیرضاوحیدزاده، با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت محلات در حل مسائل اجتماعی افزود: اگر قرار است اتفاقات مثبت و اثربخشی در جامعه رقم بخورد، باید از ظرفیت‌های محلی بهره گرفت و با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق اهداف اجتماعی را فراهم کرد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان همچنین از همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، دستگاه‌های حوزه ورزش و جوانان، کمیته امداد امام خمینی(ره)، جمعیت هلال احمر و مجموعه بهزیستی در برگزاری این مسابقات قدردانی کرد و گفت: امیدوارم این رویداد، روزی سرشار از نشاط، پویایی و رقابت سالم برای شرکت‌کنندگان رقم بزند.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان کرمان، نیز با خوشامدگویی به دختران ورزشکار استان‌های میهمان، ابراز امیدواری کرد میزبانی کرمان خاطره‌ای خوش و ماندگار برای شرکت‌کنندگان به یادگار بگذارد.

محمدعلی روح‌اللهی، با اشاره به نقش ورزش در شکل‌گیری خاطرات مثبت و سالم زندگی اظهار داشت : بسیاری از بهترین خاطرات انسان در محیط‌های ورزشی و در جمع‌های صمیمی و پرنشاط شکل می‌گیرد و امیدوارم دختران حاضر در این مسابقات از فرصت فراهم‌شده به بهترین شکل استفاده کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ورزش و تحصیل خطاب به ورزشکاران افزود: در کنار ورزش، تحصیل خود را نیز جدی بگیرید؛ چراکه دختران ایران همواره در عرصه‌های مختلف افتخارآفرین بوده‌اند و جامعه به حضور و توانمندی‌های آنان افتخار می‌کند.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان کرمان همچنین از تلاش مجموعه‌های بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد و بنیاد برکت در فراهم‌کردن زمینه برگزاری این رویداد قدردانی کرد و نقش همکاری و همراهی مسئولان و دست‌اندرکاران را در اجرای چنین برنامه‌هایی مهم دانست.

شایان ذکر است برگزاری مسابقات منطقه‌ای دراژبال دختران محله ۲۰۲۰، افزون بر ایجاد فرصت رقابت ورزشی برای دختران چهار استان کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، بستری برای تقویت تعاملات اجتماعی، گسترش مشارکت محله‌محور و توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی را فراهم می‌کند.