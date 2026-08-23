به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا وحید زاده، عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کویر» گفت: محورهای مورد تأکید این جشنواره شامل برابرسازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت در عرصه‌های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری، ارتقاء آگاهی عمومی و تغییر نگرش‌های منفی نسبت به افراد دارای معلولیت، تقویت همدلی و ارزش‌های فرهنگی، ترویج مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق و منزلت افراد دارای معلولیت، تسهیل حضور و مشارکت اجتماعی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت است.

وی با تأکید بر مشارکت واقعی هنرمندان دارای معلولیت در فرآیند تولید آثار نمایشی افزود: رویکرد اصلی جشنواره، فراهم کردن زمینه برای نقش‌آفرینی مؤثر و غیرنمادین افراد دارای معلولیت در مراحل مختلف تولید و اجرای آثار است و این موضوع در فرآیند انتخاب و داوری آثار مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: جشنواره هشتم در بخش‌های صحنه‌ای، خیابانی و محیطی، کودک و نوجوان، مسابقه نمایشنامه‌نویسی و کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد و تلاش شده است زمینه تعامل هنرمندان، اساتید، کارشناسان و متخصصان حوزه نمایش و توانبخشی فراهم شود.

وحیدزاده، اذعان داشت : مهلت ارسال متون تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده و نتایج بازخوانی نیز ۲۵ شهریورماه اعلام خواهد شد.

وی گفت: همچنین بازبینی آثار از ۲۰ تا ۳۰ آبان‌ماه و اعلام نتایج بازبینی در اول آذر ماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود و جشنواره از ۱۷ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. تاریخ‌های اعلام‌شده قابل تمدید نیست.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با دعوت از هنرمندان و گروه‌های نمایشی واجد شرایط برای ارسال آثار خود مطابق ضوابط فراخوان به دبیرخانه جشنواره افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار و مستندات مورد نیاز را از طریق پست الکترونیکیth.kermanfestival@gmail.com به دبیرخانه این جشنواره ارسال نمایند.

وحید زاده، افزود: دبیرخانه هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کویر » در اداره کل بهزیستی استان کرمان، واقع در بلوار جمهوری اسلامی نبش کوچه ۲۷ مستقر بوده و اطلاعات و جزئیات فراخوان نیز از طریق وب‌ سایت اداره‌کل بهزیستی استان کرمان در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.