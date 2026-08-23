  1. استانها
  2. کرمان
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

جشنواره هشتم تئاتر معلولان «کویر» از ۱۷ آذر در کرمان آغاز می‌شود

جشنواره هشتم تئاتر معلولان «کویر» از ۱۷ آذر در کرمان آغاز می‌شود

کرمان- مدیر کل بهزیستی کرمان از برگزاری هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کویر» از ۱۷ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا وحید زاده، عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کویر» گفت: محورهای مورد تأکید این جشنواره شامل برابرسازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت در عرصه‌های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری، ارتقاء آگاهی عمومی و تغییر نگرش‌های منفی نسبت به افراد دارای معلولیت، تقویت همدلی و ارزش‌های فرهنگی، ترویج مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق و منزلت افراد دارای معلولیت، تسهیل حضور و مشارکت اجتماعی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت است.

وی با تأکید بر مشارکت واقعی هنرمندان دارای معلولیت در فرآیند تولید آثار نمایشی افزود: رویکرد اصلی جشنواره، فراهم کردن زمینه برای نقش‌آفرینی مؤثر و غیرنمادین افراد دارای معلولیت در مراحل مختلف تولید و اجرای آثار است و این موضوع در فرآیند انتخاب و داوری آثار مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: جشنواره هشتم در بخش‌های صحنه‌ای، خیابانی و محیطی، کودک و نوجوان، مسابقه نمایشنامه‌نویسی و کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد و تلاش شده است زمینه تعامل هنرمندان، اساتید، کارشناسان و متخصصان حوزه نمایش و توانبخشی فراهم شود.

وحیدزاده، اذعان داشت : مهلت ارسال متون تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده و نتایج بازخوانی نیز ۲۵ شهریورماه اعلام خواهد شد.

وی گفت: همچنین بازبینی آثار از ۲۰ تا ۳۰ آبان‌ماه و اعلام نتایج بازبینی در اول آذر ماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود و جشنواره از ۱۷ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. تاریخ‌های اعلام‌شده قابل تمدید نیست.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با دعوت از هنرمندان و گروه‌های نمایشی واجد شرایط برای ارسال آثار خود مطابق ضوابط فراخوان به دبیرخانه جشنواره افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار و مستندات مورد نیاز را از طریق پست الکترونیکیth.kermanfestival@gmail.com به دبیرخانه این جشنواره ارسال نمایند.

وحید زاده، افزود: دبیرخانه هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «کویر » در اداره کل بهزیستی استان کرمان، واقع در بلوار جمهوری اسلامی نبش کوچه ۲۷ مستقر بوده و اطلاعات و جزئیات فراخوان نیز از طریق وب‌ سایت اداره‌کل بهزیستی استان کرمان در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

کد مطلب 6925308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها