توزیع بیش از ۵ هزار جفت کفش میان کودکان مناطق محروم

مجید حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی و حمایتی این قرارگاه در مناطق محروم اظهار کرد: در کنار فعالیت‌هایی همچون ساخت و ترمیم مسکن، بازسازی و رنگ‌آمیزی مدارس و اهدای جهیزیه که طی سال‌های گذشته در دستور کار قرارگاه قرار داشته است، حمایت از کودکان مناطق محروم نیز از جمله برنامه‌های مستمر ما بوده است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته و توسعه ظرفیت همکاری با شبکه خیرین، طی یکی دو سال اخیر بیش از ۵ هزار جفت کفش باکیفیت برای کودکان مناطق محروم تهیه و توزیع کرده‌ایم. تمرکز اصلی این اقدامات در مناطق هدف، به‌ویژه شهرستان کوهرنگ و روستاهای دهستان‌های محروم این منطقه بوده است.

حیدری با اشاره به تداوم مشارکت خیرین در این طرح گفت: هفته گذشته نیز یکی از خیرین تعداد قابل توجهی کفش، در حدود ۲ تا ۳ هزار جفت، برای کمک به کودکان مناطق محروم در اختیار قرارگاه قرار داد که برای توزیع آن‌ها در حال برنامه‌ریزی و هماهنگی هستیم.

مسئول قرارگاه جهادی امام رضا(ع) با بیان اینکه هدف از این اقدامات، پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی کودکان مناطق محروم است، خاطرنشان کرد: در جریان بازدیدهای میدانی از این مناطق، با کودکانی مواجه شدیم که از ابتدایی‌ترین امکانات و اقلام مورد نیاز زندگی محروم بودند. برای نمونه، در یکی از این بازدیدها، هنگام توزیع خوراکی و آبمیوه میان کودکان، با صحنه‌هایی روبه‌رو شدیم که عمق محرومیت و محدودیت دسترسی آن‌ها به امکانات اولیه را نشان می‌داد.

وی ادامه داد: در موضوع تأمین کفش نیز شرایط برخی کودکان بسیار نامناسب بود و تعدادی از آن‌ها کفش‌های فرسوده به پا داشتند یا حتی بدون کفش بودند. به همین دلیل تلاش کردیم کفش‌هایی مناسب، باکیفیت و متناسب با سن کودکان تهیه کنیم تا علاوه بر رفع بخشی از نیازهای ضروری آن‌ها، موجب خوشحالی‌شان نیز شود.

حیدری با اشاره به دشواری دسترسی به برخی مناطق هدف بیان کرد: فاصله و شرایط جغرافیایی این مناطق به‌گونه‌ای است که برای رسیدن از شهرستان کوهرنگ به برخی روستاها، گاهی حدود ۶ ساعت مسیر زمینی را باید طی کرد؛ اما این دشواری‌ها مانع خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم نشده است.

وی در پایان با تأکید بر روحیه مهمان‌نوازی و مهربانی مردم این مناطق گفت: مردم مناطق محروم، با وجود محدودیت‌های فراوان، از روحیه‌ای سرشار از محبت، صمیمیت و مهربانی برخوردارند. حضور در میان آن‌ها و مشاهده شرایط زندگی‌شان، اهمیت خدمت‌رسانی و همراهی خیرین را بیش از پیش روشن می‌کند. امیدواریم با گسترش این همکاری‌ها بتوانیم خدمات بیشتری به کودکان و خانواده‌های نیازمند ارائه دهیم.