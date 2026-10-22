کشف حدود ۷کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس خراسان شمالی و گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ احمد ملکی اظهار داشت: در پی اخبار واصله و اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد فردی با یک دستگاه خودروی سمند قصد انتقال و جابه‌جایی مواد مخدر را دارد که موضوع به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان اطلاع داده شد.

وی در ادامه افزود: مأموران در عملیاتی مشترک خودروی موردنظر را در ابتدای روستای کاکا متوقف و در بازرسی از آن ۶ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.