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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

کشف حدود ۷کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس خراسان شمالی و گلستان

کشف حدود ۷کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس خراسان شمالی و گلستان

بجنورد- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی از کشف ۶ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های خراسان شمالی و گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ احمد ملکی اظهار داشت: در پی اخبار واصله و اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد فردی با یک دستگاه خودروی سمند قصد انتقال و جابه‌جایی مواد مخدر را دارد که موضوع به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان اطلاع داده شد.

وی در ادامه افزود: مأموران در عملیاتی مشترک خودروی موردنظر را در ابتدای روستای کاکا متوقف و در بازرسی از آن ۶ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6986695

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