به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در واکنش به تناقضات مکرون رییس جمهور فرانسه در خصوص فعالیت های هسته ای ایران نوشت: درست پیش از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای ایران خارج شود، آقای مکرون در برابر کنگره آمریکا تأکید کرد که «فرانسه از برجام خارج نخواهد شد، زیرا ما آن را امضا کرده‌ایم.»



وی افزود: امروز، او مدعی است که همواره با «هرگونه فعالیت هسته‌ای» در ایران مخالف بوده است.



عراقچی تصریح کرد: در روایت خود پابرجا باشید آقای رئیس‌جمهور!

