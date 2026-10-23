صیدی در پرتاب نیزه مردان به مدال نقره دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است هرمز صیدی در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F37/38 با ثبت رکورد ۵۰ متر و ۶۸ سانتی‌متر در رقابت با ورزشکارانی از تایلند و هند بعد از ورزشکار هندی در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد.



پرتابگر هندی با رکورد ۶۰:۴۹ سانتی‌متر ضمن شکستن رکورد جهان قهرمان شد. نماینده چین نیز بر سکوی دوم ایستاد.



صیدی به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۴۹:۳۶ ، ۴۵:۷۳ ، ۴۳:۳۱ ، ۵۰:۶۸ ، ۴۹:۸۷ و ۴۳:۱۹ سانتی‌متر شده بود.

