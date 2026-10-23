صیدی در پرتاب نیزه مردان به مدال نقره دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است هرمز صیدی در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F37/38 با ثبت رکورد ۵۰ متر و ۶۸ سانتیمتر در رقابت با ورزشکارانی از تایلند و هند بعد از ورزشکار هندی در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد.
پرتابگر هندی با رکورد ۶۰:۴۹ سانتیمتر ضمن شکستن رکورد جهان قهرمان شد. نماینده چین نیز بر سکوی دوم ایستاد.
صیدی به ترتیب موفق به ثبت پرتابهای ۴۹:۳۶ ، ۴۵:۷۳ ، ۴۳:۳۱ ، ۵۰:۶۸ ، ۴۹:۸۷ و ۴۳:۱۹ سانتیمتر شده بود.
نماینده پرتاب نیزه مردان کشورمان با قرار گرفتن در رده دوم فینال بازیهای پاراآسیایی ناگویا به مدال نقره دست یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است هرمز صیدی در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F37/38 با ثبت رکورد ۵۰ متر و ۶۸ سانتیمتر در رقابت با ورزشکارانی از تایلند و هند بعد از ورزشکار هندی در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد.
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