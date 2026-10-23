به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات اعلام کرد در پی شناسایی نشت نفت از یک نفتکش، تمامی سواحل و مناطق ساحلی ام‌القوین به‌ طور موقت تعطیل شده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد سامانه‌های نظارتی نشت نفت را شناسایی کرده‌اند. این آلودگی همچنین موجب انتشار بوهای غیرمعمولی شده که ساکنان شارجه، عجمان و ام‌القوین از آن خبر داده‌اند.

این وزارتخانه تأکید کرد که بوهای منتشرشده «هیچ خطری برای سلامت ساکنان ندارند».

تیم‌های تخصصی عملیات مهار نشت را آغاز کرده‌اند و با محصور کردن مناطق آسیب‌دیده، عملیات پاک‌سازی را با هماهنگی مقام‌های محلی و فدرال انجام می‌دهند.

وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات اعلام کرد تعطیلی مناطق ساحلی تا زمان تکمیل ارزیابی‌های فنی و تعیین اقدامات لازم برای حفاظت از ایمنی عمومی و محیط زیست دریایی ادامه خواهد داشت.