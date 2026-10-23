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۱ آبان ۱۴۰۵، ۸:۴۵

کاهش ذخایر خونی در ایلام؛نیاز فوری به گروه خونی O منفی

کاهش ذخایر خونی در ایلام؛نیاز فوری به گروه خونی O منفی

ایلام - مدیرکل انتقال خون ایلام از کاهش ذخایر خونی و نیاز فوری به گروه خونی O منفی در استان خبر داد.

صیاد بسطامی نژاد در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ذخایر خونی استان اظهار کرد: متاسفانه در روزهای اخیر با کاهش محسوس ذخایر خونی مواجه شده‌ایم و از تمامی شهروندان واجد شرایط درخواست می‌کنیم برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند.

وی با تاکید بر نیاز فوری به گروه خونی O منفی افزود: حضور اهداکنندگان در این مراکز می‌تواند نقش بسیار مهمی در تامین خون مورد نیاز بیماران بستری در بیمارستان‌ها و جبران این کمبود ایفا کند.

این مسئول با اشاره به اهمیت این اقدام انسان‌دوستانه تصریح کرد: حفظ ذخایر خونی استان یک وظیفه همگانی محسوب می‌شود و امیدواریم با همراهی و مشارکت گسترده مردم، هیچ بیماری در مراکز درمانی برای دریافت خون با مشکل مواجه نشود.

بسطامی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: تمامی پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی در پایگاه‌های اهدای خون به بهترین شکل رعایت می‌شود تا شهروندان با اطمینان کامل برای نجات جان همنوعان خود گام بردارند.

کد مطلب 6986800

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