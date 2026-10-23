علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدارهای صادرشده درباره ناپایداری جوی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های رگباری و وزش بادهای شدید در روزهای آینده، تمامی دستگاه‌های خدماتی، امدادی و اجرایی استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، پاسخ‌گویی سریع و موثر انجام شود

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده افزود: هماهنگی‌های لازم با فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها برای لایروبی مسیرها، پاکسازی جداول و بررسی نقاط حادثه‌خیز صورت گرفته و تلاش می‌کنیم با این اقدامات، خسارات احتمالی ناشی از بارش‌ها را به حداقل برسانیم.

این مسئول با تاکید بر نقش مهم مردم در کاهش خطرات جوی تصریح کرد: از شهروندان می‌خواهیم هشدارهای صادرشده از سوی هواشناسی و مدیریت بحران را جدی بگیرند و در هنگام بارندگی از تردد در مسیل‌ها، رودخانه‌ها و ارتفاعات خودداری کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

پاکدل‌نژاد با اشاره به آمادگی تیم‌های امدادی خاطرنشان کرد: تیم‌های هلال احمر، اورژانس و آتش‌نشانی در نقاط مختلف استان مستقر شده‌اند و تجهیزات لازم برای امدادرسانی در اختیار آنان قرار دارد تا در سریع‌ترین زمان ممکن به یاری حادثه‌دیدگان بشتابند.

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت بحران یک اقدام مشارکتی است و بدون همکاری مردم نمی‌توانیم به نتایج مطلوب دست یابیم؛ بنابراین از همه شهروندان می‌خواهیم با رعایت نکات ایمنی و اطلاع‌رسانی به‌موقع، ما را در مدیریت شرایط پیش‌رو یاری کنند.