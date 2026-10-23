ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرداختن به ورزش و فعالیت بدنی برای دانش‌آموزان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چراکه این امر نه تنها به تقویت سلامت جسمانی آنان کمک می‌کند، بلکه نقش موثری در ارتقای روحیه نشاط، شادابی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین نسل جوان دارد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در همین راستا افزود: برای احداث پنج مجموعه ورزشی درون‌مدرسه‌ای در زیربنای سه هزار متر مربع، اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد ریال هزینه شده است تا فضایی مناسب و استاندارد برای تمرین و رقابت دانش‌آموزان فراهم شود.

زینی‌وند با تاکید بر گستردگی این طرح در سطح استان تصریح کرد: این پنج زمین چمن درون‌مدرسه‌ای در شهرستان‌های دره‌شهر، ایلام، ملکشاهی و مهران به بهره‌برداری رسیده و از این پس در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا آنان بتوانند از این امکانات نهایت بهره را ببرند.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح این زمین‌ها گامی مهم در جهت توسعه فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای محسوب می‌شود و تلاش می‌کنیم با تداوم این روند، زمینه شکوفایی استعدادهای ورزشی و افزایش تحرک بدنی را در تمامی مدارس استان فراهم کنیم.