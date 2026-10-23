عملیات اجرایی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه عملیات اجرایی خاکبرداری و تسطیح زمین بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت با پیش‌بینی اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای آماده‌سازی اراضی این پروژه و با حضور مسئولان استانی آغاز شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در آیین آغاز عملیات اجرایی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: عملیات خاکبرداری و تسطیح اراضی برای احداث دومین بیمارستان دهدشت آغاز شده است.

یدالله رحمانی با اشاره به پیش‌بینی اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برای عملیات خاکبرداری و تسطیح زمین این پروژه، افزود: انتخاب پیمانکار و تسریع در روند اجرای طرح باید با جدیت دنبال شود.

وی با بیان اینکه مجوز ماده ۲۳ بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت اخذ شده است، گفت: اجرای این پروژه به اعتبارات کلان نیاز دارد و تأمین هزینه‌های آن صرفاً از محل اعتبارات وزارت بهداشت دشوار خواهد بود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان نیز در اجرای این پروژه مشارکت خواهند داشت.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان، تصریح کرد: تأمین منابع مالی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در پیشبرد و تسریع اجرای این طرح درمانی دارد.

رحمانی همچنین با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده در سفر رئیس‌جمهور به استان در حوزه بهداشت و درمان، خاطرنشان کرد: در این سفر برای هفت پروژه بهداشت و درمان، مجموعاً هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های درمانی استان، یادآور شد: در دولت چهاردهم، مجوز ماده ۲۳ دو پروژه بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت و بیمارستان سرطان یاسوج اخذ شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به روند اجرای پروژه بیمارستان لنده گفت: پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی ساختمان این بیمارستان تا پایان سال جاری به پایان برسد.