به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های ورزشی شهرستان کهگیلویه با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، ورزشکاران، پیشکسوتان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این آیین، سه زمین چمن مصنوعی در سایت مسکن ملی دهدشت، محله گلزار و روستای بیمنجگان با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان افتتاح و همچنین خانه تکواندو شهر دهدشت پس از بازسازی و صرف ۱۱ میلیارد تومان اعتبار، آماده بهره‌برداری و ارائه خدمات به ورزشکاران این رشته شد.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی نیازمند مشارکت و هم‌افزایی است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم با تبریک هفته تربیت‌بدنی و ورزش، این مناسبت را فرصتی برای تجلیل از قهرمانان، افتخارآفرینان و پیشکسوتان ورزشی دانست و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان تأکید کرد.

یدالله رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان اظهار کرد: در حال حاضر، ۶۰ ورزشکار در سطح ملی و ۳۲ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارند که این ظرفیت ارزشمند، ضرورت توجه بیشتر به توسعه امکانات و زیرساخت‌های ورزشی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری دولت افزود: برای توسعه ورزش و حمایت از استعدادهای ورزشی استان، باید با همدلی و همکاری و استفاده از ظرفیت‌های مختلف، زمینه فراهم‌سازی امکانات مناسب برای ورزشکاران را فراهم کنیم.

ظرفیت‌های ورزشی کهگیلویه نیازمند حمایت بیشتر است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موفقیت‌های تیم هندبال فرازبام خائیز و قهرمانی تیم نونهالان این مجموعه در رقابت‌های کشوری، بیان کرد: موفقیت‌های ورزشکاران این منطقه نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان کهگیلویه در عرصه ورزش است و باید با تقویت زیرساخت‌ها، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای بومی فراهم شود.

رحمانی درباره روند اجرای پروژه‌های ورزشی افتتاح‌شده نیز گفت: اعتبار سه زمین چمن مصنوعی از محل اعتبارات ملی و منابع حاصل از مسئولیت‌های اجتماعی نفت تأمین شده و عملیات اجرایی این پروژه‌ها از اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز شده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این زمین‌های ورزشی، امکانات مناسب‌تری برای فعالیت ورزشی مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان شهرستان کهگیلویه، فراهم شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به بازسازی خانه تکواندو دهدشت با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان، بر اهمیت توسعه فضاهای تخصصی ورزشی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت ورزشکاران رشته‌های مختلف تأکید کرد.

پیگیری مطالبه مردم برای زمین استادیوم فوتبال دهدشت

رحمانی در ادامه با اشاره به مطالبات ورزشی مردم شهرستان کهگیلویه، بر پیگیری موضوع زمین استادیوم فوتبال شهر دهدشت تأکید کرد.

افتتاح سه زمین چمن مصنوعی و بازسازی خانه تکواندو دهدشت با مجموع اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، از جمله اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان کهگیلویه است که با هدف افزایش دسترسی جوانان به امکانات ورزشی و حمایت از ورزشکاران و استعدادهای بومی به بهره‌برداری رسیده‌اند.