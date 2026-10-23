۴۶۵ میلیون ریال اسکناس تقلبی در آران و بیدگل کشف شد

سرهنگ قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری دو نفر دارای سوابق متعدد کلاهبرداری اینترنتی و کشف ۴۶۵ میلیون ریال اسکناس و تراول تقلبی در بخش کویرات آران و بیدگل خبر داد و اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش کویرات در جریان گشت‌زنی و اقدامات کنترلی، یک دستگاه خودرو با پلاک مخدوش را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت‌گرفته، ۴۶۵ میلیون ریال اسکناس و تراول تقلبی از متهمان کشف شد و بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که آنان با استفاده از این اسکناس‌ها اقدام به خرید کالا از سوپرمارکت‌های با مالکیت افراد مسن می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: هر دو متهم دستگیر و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی گفت: کشف اسکناس تقلبی و دستگیری متهمان دارای سوابق کلاهبرداری اینترنتی، نشان‌دهنده اهمیت هوشیاری شهروندان به‌ویژه کسبه و افراد مسن در برابر معاملات مشکوک است و انتظامی از عموم مردم خواسته در صورت مواجهه با موارد مشابه، مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.