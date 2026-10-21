دستگیری دو جاعل اسکناس با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پول تقلبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا باباعلی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو مرد متهم به جعل اسکناس و کشف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اسکناس جعلی در جریان اقدامات پلیسی خبر داد.

باباعلی با اشاره به شکایت چند شهروند در هفته‌های اخیر درباره کلاهبرداری با پول تقلبی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌ها، رسیدگی به موضوع و شناسایی عاملان این اقدامات در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با تشریح شیوه فعالیت متهمان افزود: بررسی‌های پلیس نشان داد این افراد با معرفی خود به‌عنوان خریدار خودرو، در رباط‌کریم اقدام به خرید خودرو می‌کردند و پس از طی مراحل محضری معامله، بهای خودرو را با اسکناس‌های جعلی به‌صورت نقدی می‌پرداختند و از محل متواری می‌شدند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان رباط‌کریم ادامه داد: مأموران با انجام رصدهای اطلاعاتی و اقدامات فنی، هویت دو متهم را شناسایی کردند و در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد این افراد سابقه نیز دارند.

باباعلی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی قضائی، دو متهم را هنگام انجام معامله در شهرستان‌های غرب استان تهران دستگیر کردند و در بازرسی از خودروی آنان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اسکناس جعلی به دست آمد.

وی در پایان اعلام کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.