کلاهبرداری از فروشندگان کالا با ارائه رسید جعلی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهراب حسیننژاد ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی ارجاع دو فقره پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری در خرید کالا از فروشندگان لوازم خانگی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس در بررسیهای انجامشده مشخص کردند متهم با استفاده از رسیدهای واریز جعلی و اسکناسهای ۱۰۰ دلاری مجعول، ضمن جلب اعتماد شکات، مبادرت به انجام معاملات و تحصیل مال از طریق اقدامات متقلبانه به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کرده است.
سرهنگ حسیننژاد ادامه داد: متهم که ساکن شهرستان اهواز است در تحقیقات انجامشده به دو فقره کلاهبرداری به این روش اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان با اشاره به کشف ۲۰ برگ اسکناس ۱۰۰ دلاری جعلی از متهم، به شهروندان توصیه کرد: در معاملات و دادوستدها صرفاً به رسید ارائهشده توسط خریدار اعتماد نکنند و با فعالسازی سامانه پیامکی حساب بانکی، از واریز وجه اطمینان حاصل کنند.
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