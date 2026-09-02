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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

کلاهبرداری از فروشندگان کالا با ارائه رسید جعلی

کلاهبرداری از فروشندگان کالا با ارائه رسید جعلی

اهواز - رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از دستگیری عامل کلاهبرداری که از طریق رسید جعلی و اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری تقلبی اقدام به کلاهبرداری از فروشندگان لوازم خانگی می‌کرد، در اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهراب حسین‌نژاد ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی ارجاع دو فقره پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری در خرید کالا از فروشندگان لوازم خانگی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس در بررسی‌های انجام‌شده مشخص کردند متهم با استفاده از رسیدهای واریز جعلی و اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری مجعول، ضمن جلب اعتماد شکات، مبادرت به انجام معاملات و تحصیل مال از طریق اقدامات متقلبانه به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کرده است.

سرهنگ حسین‌نژاد ادامه داد: متهم که ساکن شهرستان اهواز است در تحقیقات انجام‌شده به دو فقره کلاهبرداری به این روش اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان با اشاره به کشف ۲۰ برگ اسکناس ۱۰۰ دلاری جعلی از متهم، به شهروندان توصیه کرد: در معاملات و دادوستدها صرفاً به رسید ارائه‌شده توسط خریدار اعتماد نکنند و با فعال‌سازی سامانه پیامکی حساب بانکی، از واریز وجه اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 6935545

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