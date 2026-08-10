کشف ۱۵۷ اسکناس ۱۰۰ دلاری تقلبی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر دوشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر اعلام تعدادی از صرافی های سطح شهر ۳ نفر جوان که در خیابان دارایی تبریز اقدام به خرید و فروش ارز تقلبی می‌کنند، ماموران کلانتری ۱۶ بازار فورا به محل اعزام شدند.

سرهنگ نعمتی افزود: ماموران پس از حضور در محل و شناسایی هر سه نفر متهم را دستگیر و به کلانتری دلالت می‌دهند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران پس از اقدامات فنی و پلیسی تعداد ۱۵۷ اسکناس ۱۰۰ دلاری به ارزش ۳۰ میلیارد ریال از متهمان کشف و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در پایان با بیان اینکه پلیس هیچ وقت به مخلان نظم و امنیت عمومی و اقتصادی اجازه فعالیت نمیدهد از شهروندان خواست؛ در خرید کالا و ارز از اصناف و صرافی‌های معتبر خرید و دقت لازم را داشته و درصورت مشاهده موارد مشکوک فورا به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.