جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تردد خودروها در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران – شمال از ساعت ۱۴ امروز تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است؛ همزمان ترافیک سنگین در بخش‌هایی از محور چالوس گزارش می‌شود.

بر اساس آخرین وضعیت تردد در محورهای شمالی کشور، عبور و مرور وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران – شمال از ساعت ۱۴ تا اطلاع بعدی ممنوع است.

همچنین ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده حدفاصل ماسال تا مجلار و نیز در مسیر جنوب به شمال سنگین گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.