به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت ترافیکی در محور چالوس خبر داد و اعلام کرد: تردد در محور چالوس مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۴ امروز (چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشت) تا اطلاع بعدی ممنوع است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

همچنین ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و نیز محدوده تونل البرز تا انتهای آزادراه مشاهده می‌شود.

در محور هراز نیز ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است.

در مقابل، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.