آمریکا توان جنگیدن با ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید بهنام منافی در خطبه‌های آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته لاهرود که در فضایی معنوی و پرشور و در جمع اقشار مختلف نمازگزاران، زائران و مجاوران آستان مقدس و نورانی امامزاده سید ابراهیم خراسانی(ع) برگزار شد، با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی و پیشه کردن پرهیزگاری در تمام شئون زندگی، تقوا را تنها پناهگاه و مایه آرامش حقیقی انسان در دل طوفان‌های سهمگین بلا و حوادث روزگار دانست و نماز را اقیانوس بی‌کران رحمت الهی خواند که انسان را به سرمنزل مقصود می‌رساند.

امام جمعه لاهرود در بخش دیگری از بیانات خود با تحلیلی بر شرایط سیاسی روز و توطئه‌های همه‌جانبه نظام سلطه علیه کشورمان، به تبیین ماهیت جنگ روانی دشمن پرداخت و اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین ابزارهای استکبار جهانی در مواجهه با ملت ایران، راه انداختن جنگ روانی و القای ترس و ناامیدی در جامعه است؛ در حالی که ترس از قدرت ظاهری و پوشالی دشمن، به هیچ وجه نباید جایگزین اعتماد راسخ به وعده‌های الهی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اراده پولادین و ایستادگی مقتدرانه ملت بزرگ ایران شود.

وی با تأکید بر قدرت بازدارندگی و اقتدار همه‌جانبه نظام جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: آمریکا به هیچ وجه توان و جرأت جنگیدن با ایران را ندارد و ملت ما با اتکا به قدرت لایزال الهی در برابر زیاده‌خواهی‌ها ایستاده است؛ کما اینکه تهدیدات مکرر دشمن نیز به جای ایجاد ترس، باید همچون گذشته بر ایمان، بصیرت و استقامت مؤمنان بیفزاید.

حجت‌الاسلام منافی در بخش پایانی خطبه‌های این هفته، با اشاره به دغدغه‌های معیشتی مردم، بر ضرورت توجه ویژه دولتمردان و مسئولان به مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت: لازم است مسئولان با قید فوریت برای موضوع افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی چاره‌اندیشی اساسی و فوری داشته باشند تا فشار و بار سنگین مشکلات از روی اقشار مختلف جامعه برداشته شود.