به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد، با اشاره به سالروز اعتراض تاریخی امام خمینی(ره) به قانون کاپیتولاسیون در چهارم آبان ۱۳۴۳، این موضع‌گیری را یادآور دفاع از استقلال و کرامت ملت ایران دانست.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) تصویب این قانون را مغایر با شأن و استقلال کشور می‌دانستند، اظهار کرد: اعتراض ایشان به کاپیتولاسیون، زمینه شناخت بیشتر مردم از سیاست‌های حکومت پهلوی را فراهم کرد و در مسیر شکل‌گیری نهضت اسلامی تأثیرگذار بود.

امام جمعه شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود، اهمیت تنگه هرمز را به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم راهبردی جهان مورد توجه قرار داد و بر لزوم حفاظت از منافع ملی ایران تأکید کرد.

فاطمی با اشاره به نقش این آبراه در انتقال نفت و مبادلات انرژی جهان، صیانت از حقوق کشور را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بررسی رویدادهای تاریخی منطقه خلیج فارس نشان می‌دهد که ملت ایران در دوره‌های مختلف برای مقابله با قدرت‌های خارجی و دفاع از حقوق خود ایستادگی کرده است.

وی حفظ میراث ملی، اعتقادی و علمی کشور را از مسئولیت‌های مهم جامعه برشمرد و بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های تاریخی و راهبردی ایران در دفاع از منافع ملی تأکید کرد.

ضرورت افزایش اثربخشی حمایت‌های معیشتی

امام جمعه شهرکرد در ادامه، گرانی و تورم را از جمله مشکلات نگران‌کننده برای اقشار مختلف جامعه دانست و خواستار تقویت اقدامات حمایتی دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها شد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای جدی‌تر برنامه‌های حمایتی بیان کرد: در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات با سرعت افزایش پیدا می‌کند، لازم است حمایت‌های اقتصادی نیز متناسب با شرایط موجود و نیازهای واقعی مردم دنبال شود.

فاطمی تأکید کرد که افزایش هزینه‌های زندگی نباید به کاهش اثر کمک‌های دولتی منجر شود و افزود: سیاست‌های حمایتی زمانی می‌توانند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کنند که متناسب با تحولات اقتصادی و قدرت خرید خانوارها تنظیم شوند.

توسعه تولید و اشتغال با مشارکت فعالان اقتصادی

وی همچنین با دعوت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای گسترش فعالیت‌های تولیدی، ایجاد فرصت‌های شغلی را یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی جامعه عنوان کرد.

امام جمعه شهرکرد اظهار کرد: افرادی که از توان مالی و ظرفیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردارند، می‌توانند با توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود، زمینه اشتغال افراد بیشتری را فراهم کنند و در رونق تولید و بهبود وضعیت جامعه نقش داشته باشند.

صرفه‌جویی در مصرف انرژی برای جلوگیری از آسیب به تولید

فاطمی با نزدیک شدن فصل سرما، مدیریت مصرف برق و گاز را ضروری دانست و نسبت به پیامدهای کمبود انرژی برای فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی هشدار داد.

وی توضیح داد: محدودیت در تأمین برق و گاز می‌تواند فعالیت مراکز تولیدی را مختل کند و در صورت تعطیلی یا کاهش فعالیت این واحدها، اشتغال و روند اقتصادی کشور نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف انرژی باید به یک مسئولیت عمومی تبدیل شود، تصریح کرد: صرفه‌جویی در برق و گاز نباید تنها به میزان توانایی افراد در پرداخت هزینه قبوض وابسته باشد؛ بلکه همه مردم، با هر سطح از درآمد، می‌توانند در مصرف بهینه انرژی مشارکت کنند.

وی در پایان بر اهمیت همراهی عمومی در مدیریت منابع انرژی تأکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر به مصرف اصولی برق و گاز با هدف کمک به پایداری تأمین انرژی و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شد.