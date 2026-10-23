آغاز تشییع پیکر پدر شهید سپهبد موسوی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مرحوم حاج سید احمد موسوی، از مبارزان انقلاب اسلامی و پدر شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، با حضور جمعی از مسئولان و مردم در شهر قم در حال برگزاری است.

میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز به نمایندگی از هیئت دولت در این مراسم حضور دارد.

پیکر مرحوم سید احمد موسوی قرار است پس از تشییع در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم به خاک سپرده شود.

همچنین آیین ختم و بزرگداشت آن مرحوم پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حسینیه امام خامنه‌ای واقع در گلزار شهدای قم برگزار خواهد شد.