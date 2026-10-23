به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر امور خارجه ترکیه پس از نشست استانبول گفت: همگی توافق داریم که حمله جدید به ایران به گسترش دامنه جنگ منجر خواهد شد.

«هاکان فیدان» در ادامه سخنانش افزود: مداخله نظامی علیه ایران به هیچ‌ وجه راه‌حل نیست و در حال حاضر هیچ‌ کسی از این گزینه حمایت نمی‌کند.

وی تصریح کرد: کشورهای حاضر در مذاکرات در استانبول، خواهان گسترش دامنه جنگ نیستند. انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه همگی هم‌نظر هستند و پیام واحدی را منتقل می‌کنند.

فیدان همچنین گفت: ما حملات حوثی‌ها به عربستان و بحران هرمز و باب‌ المندب و تأثیر آن بر منطقه و جهان را بررسی کردیم. همه کشورهای شرکت‌ کننده در نشست استانبول بر ضرورت توقف حملات به عربستان سعودی تأکید کردند.

نشست وزرای امور خارجه چهار کشور اروپایی، موسوم به «E۴» شامل آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا و چهار شریک منطقه‌ ای، موسوم به «R۴» شامل مصر، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه امروز جمعه در استانبول برای بررسی تحولات منطقه برگزار شد.