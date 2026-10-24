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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

ترکیه: حمایت از عربستان به معنای ورود به جنگ علیه یمن نیست

ترکیه: حمایت از عربستان به معنای ورود به جنگ علیه یمن نیست

وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد حمایت نظامی احتمالی آنکارا از عربستان سعودی شامل مشارکت در درگیری‌ علیه یمن نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که هرگونه حمایت نظامی احتمالی این کشور از عربستان سعودی به معنای ورود نیروهای ترکیه به درگیری با نیروهای مسلح یمن نخواهد بود.

وی تأکید کرد که ارتش ترکیه با نیروهای مسلح یمن درگیر نخواهد شد و افزود: هدف اصلی حمایت نظامی احتمالی آنکارا از ریاض همانند حمایت از قطر، تقویت قدرت بازدارندگی است.

وزیر دفاع ترکیه همچنین از آمادگی آنکارا برای امضای توافق با مصر درباره تعیین حدود مناطق دریایی مورد اختلاف خبر داد.

وی گفت: پیشنهاد آنکارا به قاهره روشن است؛ در صورت امضای توافق میان دو کشور، محدوده مناطق دریایی مصر در مقایسه با محدوده‌ای که این کشور می‌تواند بر اساس توافق احتمالی با یونان به دست آورد، حدود ۱۵ هزار کیلومتر مربع افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 6988049

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