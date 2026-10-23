چیتگر ظرفیت کاشت ۳۵ هزار نهال را دارد

میرحامد اختری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های احیای پوشش درختی بوستان چیتگر اظهار کرد: این بوستان ظرفیت کاشت حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار اصله نهال را دارد و شهرداری تهران موظف است درختان خشکیده را جایگزین کند.

وی افزود: نخستین قرارداد واگذاری مدیریت بوستان چیتگر به شهرداری تهران در سال ۱۳۷۰ و به مدت ۳۰ سال منعقد شد که اعتبار آن در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید. قرارداد دوم نیز از سال ۱۴۰۰ با مدت اعتبار ۳۰ سال منعقد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره برداشت درختان خشکیده این بوستان گفت: عملیات استحصال درختان خشکیده از سال ۱۴۰۲ و با مجوز دفتر جنگل‌داری و بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور آغاز شده و تاکنون در سه مرحله، ۲۵ هزار اصله درخت به حجم سه هزار و ۴۵۰ مترمکعب برداشت شده است. همچنین ۱۴۳ میلیارد ریال درآمد حاصل از این عملیات به حساب خزانه‌داری دولت واریز شده است.

اختری با اشاره به برنامه جایگزینی درختان خشکیده بیان کرد: گونه‌های بومی و سازگار با شرایط منطقه، از جمله اقاقیا، بلوط و سنجد، در طرح مصوب اداره‌کل برای کاشت مجدد مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ چراکه این گونه‌ها در مقایسه با بسیاری از درختان سوزنی‌برگ به آب کمتری نیاز دارند.

این مقام مسئول، آبیاری نامنظم و رسیدگی بهداشتی نامناسب را از عوامل مهم خشکیدگی درختان چیتگر دانست و درباره اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت آبیاری بوستان گفت: میزان آب قابل انتقال به پارک حدود ۱۷۰ لیتر بر ثانیه اعلام شده و شبکه آبیاری نیز در برخی پارسل‌ها ایجاد شده است. این اقدامات با پیگیری منابع طبیعی و دادستانی تهران دنبال شده و در کنار جایگزینی درختان آلوده و خشکیده می‌تواند به بهبود شرایط نگهداری فضای سبز کمک کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در پایان با تأکید بر تلاش برای احیای بوستان چیتگر خاطرنشان کرد که اقدامات فنی برای بازگشت این بوستان به شرایط سبز و مطلوب ادامه دارد.