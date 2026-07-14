شعر مؤثرترین ابزار انتقال پیام رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. جایزه جهانی شعر «امام شهید» نخستین برنامه بین‌المللی فرهنگی برای تبیین ابعاد شخصیتی و مکتب رهبر شهید است که با هدف ترویج و معرفی هرچه بیشتر مکتب رهبر شهید در فضای فرهنگی جهان اسلام اجرا شده است.با وجود فرصت کوتاه انتشار فراخوان، بیش از دو هزار شعر از بیش از ۴۰ کشور به دبیرخانه جایزه ارسال شده است که نشان‌دهنده استقبال گسترده شاعران داخلی و خارجی است.

محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در آیین پایانی و اهدای جوایز نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید، ضمن خیرمقدم به شاعران و مهمانان حاضر، گفت: نخستین رویداد فرهنگی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران پس از مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید، با شعر آغاز شده است و امیدواریم این حرکت به یک جریان فرهنگی ماندگار تبدیل شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این جایزه در دوره‌های آینده نیز برگزار خواهد شد و حتی در دیگر کشورها گسترش می‌یابد.

وی با اشاره به جایگاه شعر در اندیشه رهبر شهید افزود: برخی توجه ایشان به شعر را صرفاً ناشی از ذوق و قریحه ادبی می‌دانند، در حالی که ایشان در محافل شعر نه‌تنها شاعر، بلکه یک منتقد ادبی دقیق و صاحب‌نظر بودند و نقدهایشان برای شاعران بسیار راهگشا و ارزشمند بود. با این حال، اهمیت شعر از نگاه ایشان بیش از هر چیز به ظرفیت آن در انتقال پیام بازمی‌گشت؛ زیرا معتقد بودند پیام از مسیر شعر، ماندگارتر و اثرگذارتر منتقل می‌شود.

ایمانی‌پور ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود به مناسبت بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، از زبان فارسی به‌عنوان ظرفیتی بزرگ برای انتقال پیام یاد کردند و رهبر شهید نیز زبان فارسی را «چراغ راه تمدن ایرانی ـ اسلامی» می‌دانست. از همین رو، آغاز نخستین رویداد فرهنگی بین‌المللی پس از شهادت ایشان با محور شعر، انتخابی کاملاً معنادار است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره «فرصت تازه» برای معرفی مکتب انقلاب اسلامی گفت: رهبر انقلاب تأکید کردند که فرصت جدیدی برای معرفی و تحقق عملی مکتب امامین انقلاب فراهم شده و بار اصلی این مسئولیت بر دوش نخبگان، صاحبان اندیشه، فرهنگ، هنر و ادب است. این سخن، مسئولیت اهالی فرهنگ و هنر را دوچندان می‌کند.

وی با بیان خاطره‌ای از دیدار با یکی از رهبران مذهبی جهان افزود: در یکی از سفرهای بین‌المللی، یکی از رهبران برجسته ارتدوکس به من گفت اشتباهی را که درباره معرفی برخی رهبران بزرگ صورت گرفته، درباره رهبر خودتان تکرار نکنید؛ اندیشه‌ها و دیدگاه‌های ایشان را باید به زبان‌های مختلف و از مسیرهای گوناگون به جهان معرفی کنید.

ایمانی‌پور همچنین با اشاره به نقل‌قولی از نلسون ماندلا اظهار کرد: یکی از همکاران ما نقل می‌کرد که هنگام دعوت از ماندلا، او گفته بود در میان رهبران جهان، علاقه قلبی ویژه‌ای به امام خمینی(ره) و رهبر شهید ایران دارد، اما متأسفانه این شخصیت‌ها آن‌گونه که باید در جهان شناخته نشده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که مسئولیت ما برای معرفی این شخصیت‌ها بسیار سنگین است.

وی با اشاره به نتایج یک پیمایش در راهپیمایی اربعین سال گذشته گفت: نتایج این پژوهش نشان داد که بسیاری از جوانان عراقی شناخت دقیقی از امام خمینی(ره) ندارند. این مسئله باید جبران شود و نباید اجازه دهیم این اتفاق درباره رهبر شهید نیز تکرار شود. فرصت ایجادشده برای معرفی ایشان نباید از دست برود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: در بررسی‌هایی که درباره جایزه جهانی امام خمینی(ره) انجام دادیم، مشخص شد هرچه از رحلت امام فاصله گرفته‌ایم، تعداد آثار پژوهشی درباره مکتب ایشان کاهش یافته و در سال‌های اخیر این آثار بسیار اندک شده است. این تجربه هشداری است تا درباره معرفی و تبیین اندیشه‌های رهبر شهید، با جدیت بیشتری عمل کنیم.

وی در پایان از شاعران شرکت‌کننده، هیئت علمی، دبیر علمی، هیئت داوران و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت: شاعران از ۴۰ کشور جهان آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند و تعداد آثار رسیده که چند روز پیش حدود دو هزار اثر بود، امروز به بیش از سه هزار قطعه شعر رسیده است. این استقبال در مدت زمانی کوتاه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این رویداد است و امیدواریم این جایزه ادای دینی شایسته به مقام رهبر شهید باشد.

رهبر شهید دقیق‌ترین و دلسوزترین مخاطب شعر من بود

افشین علاء در آیین پایانی و اهدای جوایز نخستین دوره جایزه جهانی شعر «امام شهید» با تسلیت ایام، گفت: شرایط پیش و پس از شهادت رهبر شهید کاملاً متفاوت است. سال‌ها از آزمون‌های گوناگون عبور کرده‌ایم، اما امروز در پرتو خون رهبر شهید، جهان در برابر عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورده است.

وی با تأکید بر جایگاه شعر و ادبیات فارسی افزود: شعر و ادب فارسی بزرگ‌ترین سرمایه فرهنگی ایران است؛ سرمایه‌ای که هنوز آن‌گونه که باید در جهان شناخته نشده است. ادبیات ایران در سراسر گیتی جایگاهی ممتاز دارد و شاعران و نویسندگان وظیفه دارند از این ظرفیت برای انتقال پیام انقلاب اسلامی بهره ببرند. این شاعر ادامه داد: از امروز وظیفه ما سنگین‌تر شده است و باید صدای عظمت و مظلومیت رهبر شهید را به جهان برسانیم. این پرسش جدی پیش روی نهادهای فرهنگی قرار دارد که چرا شاعران عرب، حتی شاعران سکولار، در جهان شناخته شده‌اند، اما صدای شاعران ایرانی هنوز آن‌گونه که باید به گوش جهانیان، به‌ویژه در غرب، نرسیده است.

علاء سپس با اشاره به روزهای تلخ پس از شهادت رهبر شهید، بخشی از سروده خود را قرائت کرد و گفت: هرچند رفتی، به تو ای یار دلخوشیم با خاطرات کهنه بسیار دلخوشیم ما عاشقانِ کوی تو را عاقلانِ شهر انکار می‌کنند، به انکار دلخوشیم زخم زبان شنیدن و باز از تو دم زدن عمری است تا که ما به همین کار دلخوشیم...

وی در ادامه با بیان اینکه رهبر شهید از دقیق‌ترین مخاطبان شعر او بود، اظهار کرد: شاید برای بسیاری عجیب باشد، اما به جرأت می‌گویم پس از شهادت ایشان احساس می‌کنم پیگیرترین، دلسوزترین، مراقب‌ترین و با محبت‌ترین مخاطب شعرم را از دست داده‌ام. حتی نزدیک‌ترین افراد به من نیز به اندازه ایشان با دقت اشعارم را می‌خواندند و درباره آن نقد و نظر می‌دادند. درد یتیمی برای ما شاعران از همین جا آغاز می‌شود.

این شاعر در پایان، سوگ‌سروده‌ای را به رهبر شهید تقدیم کرد و بخش‌هایی از آن را چنین خواند: رخساره چو ماه تو را نازم آرامش نگاه تو را نازم پیشانیِ عمامه‌سیاه تو را نازم ای جان‌نثارِ خفته در قربانگاه آهوی بی‌گناه تو را نازم.

رهبر شهید شعر را در خدمت ارزش‌های انسانی قرار داد

غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی، در آیین پایانی و اهدای جوایز نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید، با تسلیت شهادت «رهبر شهید»، خانواده ایشان، شهدای جنگ اخیر و همه شهدای جهان اسلام، از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دست‌اندرکاران برگزاری این همایش قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه هنر در جامعه گفت: هنر بیش از آنکه با عقل و منطق سر و کار داشته باشد، مخاطبش دل انسان است و با برانگیختن احساسات، مفاهیم را ماندگار می‌کند. به همین دلیل، هنر در تثبیت و ترویج ارزش‌ها، ابزاری کارآمد و اثرگذار است. رهبر شهید نیز سال‌ها پیش تأکید کرده بودند که هر اندیشه‌ای اگر با هنر همراه نباشد، ماندگار نخواهد شد.

حدادعادل با بیان اینکه شعر، هنری‌ترین شکل زبان است، افزود: همواره این پرسش مطرح بوده که آیا شعر باید صرفاً برای بیان احساسات شخصی شاعر باشد یا باید در خدمت آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه نیز قرار گیرد. رهبر شهید هرگز با سرودن شعر شخصی مخالفتی نداشتند، اما معتقد بودند شاعر باید برای خود رسالتی والاتر تعریف کند و از ظرفیت شعر برای دفاع از ارزش‌های انسانی بهره ببرد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: شاعر نمی‌تواند نسبت به درد و رنج مردم بی‌تفاوت باشد یا در برابر ظلم سکوت کند. اگر وجدان بیداری داشته باشد، از قدرت نفوذ شعر برای کاهش آلام انسان‌ها و مبارزه با ظلم استفاده خواهد کرد.

وی با اشاره به شخصیت ادبی رهبر شهید گفت: ایشان با وجود مسئولیت‌های سنگین سیاسی، نظامی، مدیریتی و علمی، حق شعر را به‌خوبی ادا کردند و در جایگاه یک شاعر و منتقد ادبی، نقش مهمی در ارتقای شعر فارسی و جهت‌دهی آن به سوی ارزش‌های متعالی داشتند.

حدادعادل تأکید کرد: شعر گفتن برای رهبر شهید، مدح یک رئیس کشور نیست؛ بلکه ستایش شخصیتی است که نماد مجسم ارزش‌های انسانی، عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم بود. همان‌گونه که مدیحه‌سرایی برای ستمگران نکوهیده است، سکوت در برابر شخصیتی که عمر خود را صرف خدمت به مردم و مبارزه با ظلم کرده نیز شایسته نیست.

وی با بیان اینکه رسانه‌های امروز جهان عمدتاً در خدمت دروغ‌پردازی و نظام سلطه قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: شعر باید آیینه حقیقت باشد و شاعر نیز آیینه‌دار حقیقت. شعر ارزان‌ترین، در دسترس‌ترین و اثرگذارترین رسانه‌ای است که از جان انسان برمی‌خیزد و می‌تواند پیام حقیقت را به جهان منتقل کند.

رئیس بنیاد سعدی افزود: امروز بسیاری از شعارهایی که درباره حقوق بشر، آزادی، صلح و برابری در جهان مطرح می‌شود، در عمل با واقعیت فاصله دارد و سازمان‌های بین‌المللی نیز در بسیاری از موارد تنها به محکوم کردن اکتفا می‌کنند، بی‌آنکه توان اقدام مؤثری داشته باشند. در چنین شرایطی، شاعران وظیفه دارند رنج‌ها، مصائب و حقیقت آنچه بر ملت‌ها می‌گذرد را در آثار خود منعکس کنند.

حدادعادل در پایان، از همه شاعرانی که برای رهبر شهید انقلاب اسلامی شعر سروده‌اند قدردانی کرد و گفت: رهبر شهید تنها متعلق به ایران نیست، بلکه به همه آزادگان جهان تعلق دارد. امیدوارم این نخستین همایش، آغاز حرکتی جهانی برای تبیین اندیشه‌ها و آرمان‌های ایشان باشد و راهی که او برای بهره‌گیری از شعر در خدمت حقیقت و عدالت گشود، با قدرت ادامه یابد.

در پایان این مراسم، حدادعادل غزلی را که سال ۱۳۷۱ در وصف رهبر شهید سروده بود، برای حاضران قرائت کرد:

ای دو چشمانت چراغ شام یلدای همه

آفتاب صورتت خورشید فردای همه

ای دل دریایی‌ات کشتی نشینان را امید

وی نگاه روشنت فانوس دریای همه

ای بیان دلنشینت بارش باران نور

وی کلام آتشینت آتش نای همه

خنده‌های گاه گاهت خنده خورشید صبح

شعله لرزان آهت شمع شب‌های همه

قامتت نخل بلند گلشن آزادگی

سرو سرسبزی سزاوار تماشای همه

گر کسی از من نشانی از تو جوید، گویمش

خانه‌ای در کوچه باغ دل ، پذیرای همه

لاله زار عشق یکدم بی‌گل رویت مباد

ای گل رویت بهار عالم آرای همه

۱۰۰ شاعر به نیابت از امام شهید در پیاده‌روی اربعین شرکت می‌کنند

علیرضا قزوه، دبیر علمی جایزه جهانی شعر امام شهید، در آیین پایانی این رویداد با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره، اظهار کرد: از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رئیس و معاونان این سازمان و همه کسانی که برای برگزاری این برنامه تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین از شاعران عزیزی که با حضور خود به این مراسم لطف داشتند، سپاسگزارم؛ هرچند به دلیل محدودیت زمان، امکان شعرخوانی برای همه دوستان فراهم نشد.

وی با اشاره به استقبال گسترده شاعران از این جایزه گفت: تعداد آثار رسیده بسیار زیاد است و همچنان امکان دریافت و گردآوری اشعار شاعران ایران و جهان وجود دارد. تاکنون مجموعه‌ای در قالب ۱۰ جلد آماده شده، اما این ظرفیت وجود دارد که این مجموعه تا ۲۰ جلد نیز گسترش پیدا کند، زیرا همچنان آثار جدید در حال ارسال است.

قزوه با معرفی گروه‌های علمی و اجرایی تدوین این مجموعه افزود: بخش شعر انگلیسی زیر نظر دکتر راهجردی، بخش شعر فارسی با مسئولیت رضا اسماعیلی، بخش شعر عربی با مدیریت آقای آل‌کثیرزاده، بخش شعر افغانستان با مسئولیت سید سکندر حسینی، بخش شعر شبه‌قاره با مدیریت سید احمد شهریار و بخش کودک و نوجوان با مسئولیت دکتر گودرزی آماده شده است. همچنین گروهی ۱۴ تا ۱۵ نفره در تهیه و تدوین این آثار همکاری داشته‌اند.

دبیر علمی جایزه جهانی شعر امام شهید ادامه داد: به نیابت از امام شهید، ۱۰۰ شاعر در مراسم پیاده‌روی اربعین حضور خواهند یافت و این زیارت را انجام خواهند داد.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری این رویداد حاصل تلاش یک فرد یا یک سازمان نیست، گفت: دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در این مسیر همکاری کردند، اما سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پرچم‌دار این حرکت بود و اقدامات ارزشمندی انجام داد که شأن و جایگاه امام شهید نیز چنین تلاشی را اقتضا می‌کرد.

قزوه با اشاره به تجربه خود در گردآوری اشعار مربوط به امام خمینی (ره) اظهار کرد: سال‌ها پیش در تدوین مجموعه اشعار شاعران درباره امام راحل مشارکت داشتم که حاصل آن سه جلد کتاب بود؛ اما امروز مجموعه آثار مربوط به امام شهید به ۱۰ جلد رسیده و ظرفیت افزایش تا ۲۰ جلد را نیز دارد.

وی ابراز امیدواری کرد این جایزه در سال‌های آینده نیز استمرار داشته باشد و گفت: امیدواریم بتوانیم اثری در شأن امام شهید ارائه کنیم و این حرکت با حمایت مسئولان و همراهی شاعران ادامه پیدا کند.

دبیر علمی جایزه جهانی شعر امام شهید در پایان از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان اوقاف و امور خیریه، حوزه هنری، صدا و سیما و دیگر نهادهایی که در برگزاری برنامه و اعزام شاعران به عتبات عالیات و پیاده‌روی اربعین مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

رهبر شهید در شکل‌گیری مکتب شعر انقلاب نقش بی‌بدیلی داشت

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین پایانی و اهدای جوایز نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، گفت: از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دبیر علمی جشنواره و همه کسانی که در برگزاری این برنامه نقش داشتند، تشکر می‌کنم. فرصت سخن طولانی نیست، اما مایلم چند نکته درباره جایگاه رهبر حکیم شهید انقلاب و نسبت ایشان با شعر و ادب بیان کنم.

وی با تسلیت شهادت «رهبر شهید» اظهار کرد: شهادت رهبر عزیزمان، پدر آزادگان، پدر امت اسلام و پدر ملت ایران، همه را داغدار کرد؛ اما در میان اقشار مختلف، اهل ادب و شعر بیش از دیگران این فقدان را احساس کردند.

صالحی ادامه داد: رهبر شهید، به گمان من، تنها رهبر معاصر جهان بود که چنین نسبت عمیق و گسترده‌ای با شعر و ادبیات داشت. محمدمهدی جواهری، شاعر نامدار عرب، نیز پس از آشنایی با ایشان، این ویژگی را ستوده و ایشان را با دیگر رهبران جهان عرب و اسلام مقایسه کرده بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: علاقه رهبر شهید به شعر از کودکی و در سایه تربیت مادرشان شکل گرفت و تا پایان عمر ادامه یافت. این علاقه تنها به سرودن شعر محدود نبود؛ ایشان شعر فراوان می‌خواندند، حافظه‌ای کم‌نظیر در حفظ اشعار داشتند، منتقدی دقیق و صاحب‌نظر بودند و خود نیز شعر می‌سرودند. جمع شدن این ویژگی‌ها در یک نفر، آن هم با وجود مسئولیت‌های سنگین، امری کم‌نظیر است.

وی با اشاره به تسلط رهبر شهید بر ادبیات سه زبان گفت: ایشان با شعر فارسی، عربی و ترکی آشنایی و تسلط قابل توجهی داشتند؛ از شعر کلاسیک و کهن تا شعر معاصر و حتی اشعار عامیانه و محلی را می‌شناختند. در هر سه زبان، هم شعر بسیار می‌خواندند، هم حافظه‌ای قوی داشتند، هم نقد ادبی می‌دانستند و هم خود شاعر بودند.

صالحی، یکی دیگر از ویژگی‌های رهبر شهید را توجه به تربیت شاعران جوان دانست و گفت: جلسات شعر رمضان تنها بخشی از این اهتمام بود. ایشان در طول سال نیز با شاعران، به‌ویژه نسل جوان، ارتباط داشتند و در شکل‌گیری و تقویت مکتب شعر انقلاب و دفاع مقدس سهمی جدی ایفا کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نگاه رهبر شهید به نقش شعر در انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایشان معتقد بودند انقلاب بدون شعر، ناقص و ناتمام است. انقلاب اسلامی به دلیل ماهیت فرهنگی و هویت ایرانی خود، با شعر پیوند خورده و اگر این پیوند حفظ نمی‌شد، ماندگاری و جهانی شدن انقلاب با دشواری روبه‌رو می‌شد.

وی در پایان با تسلیت دوباره به جامعه فرهنگی و ادبی کشور گفت: امیدوارم راهی که رهبر شهید در عرصه شعر و ادبیات ایرانی ـ اسلامی گشود، به دست شاعران ایرانی و غیرایرانی ادامه یابد. همچنین از همه کسانی که در مدت کوتاه، این مجموعه ارزشمند را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.