به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری شامگاه سه شنبه در نشست خبری به میزبانی قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی سمنان ضمن اشاره به اهمیت جهاد تبیین، بیان کرد: ملت مبعوث ما علیرغم همه مشکلات و داغ رهبر شهید و فرماندهان نظامی و سران کشور چنان حضوری در صحنه داشتند که محاسبات دشمن را برهم زد.

وی با بیان اینکه اندیشمندان و سیاستمداران دنیا امروز در حال تحلیل هستند که چطور ملت ما چطور علیرغم مشکلات و شهادت رهبرشان و جنگ بازهم پای کار انقلابشان ایستاده و میدان را خالی نکرده‌اند، افزود: اتاق فکر و نظام محاسباتی دشمن به این نتیجه رسید که ای کاش رهبر انقلاب را به شهادت نمی رساندند زیرا این شهادت نتیجه عکس آنچه انتظارش را می‌کشیدند یعنی نابودی نظام اسلامی را در عمل محقق کرد که آن، انسجام بیشتر ملت بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه امروز باید الهیات فتح و ظفر که رهبر شهید انقلاب اسلامی آن‌را در ۳۷ سال جرعه جرعه تلاش کردند به مردم بنوشانند، تبیین شود، گفت: ملت مبعوث ایران آنچنان درس خود را پای ولایت رهبر شهید انقلاب به خوبی آموخت که شاهد بودیم بعد از شهادت ایشان چطور در میدان حضور یافتند.

قنبری با بیان اینکه تغییر گفتمان مردم علیرغم تمام هجمه‌های رسانه‌ای و جنگ ترکیبی دشمن توسط رهبر شهید انقلاب اسلامی یک معجزه تاریخی است، تاکید کرد: اصحاب رسانه باید این موضوع را تبیین کنند.

وی با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه شهید نائینی با موضوع دعوت از مدیران کل دستگاه‌ها برای گزارش عملکردهای تبیینی تاکید کرد: دشمن همان‌طور که رهبر شهید انقلاب نیز فرمودند معارف شیعی، اسلامی و انقلابی را نشانه گرفته و در نتیجه رسالت تبلیغات اسلامی دقیقا تقویت و کار مضاعف در همین سه عرصه است که دشمن آنها را هدف قرار می دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین ابراز داشت: همه ما رسالت داریم در هر لباس و موقعیتی از جهاد تبیین غافل نشویم. ‌

قنبری افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در این مسیر از ابزارهایی‌مانند تشکل‌های دینی، کانون‌های فرهنگی و تربیتی و مداحان، شبکه رسانه‌ای، فعالان و موسسات قرآنی، خانه‌های قرآنی یک هزار هیئت مذهبی که این شب‌ها میدان‌داری می‌کنند و ... بهره می‌گیرد تا بتوانیم رسالت تاریخی خودمان را در این برهه حساس انجام داده و سمت درست تاریخ بایستیم.