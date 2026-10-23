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۲ آبان ۱۴۰۵، ۲:۰۲

گرگان در امتداد شب‌های حضور مردم

گرگان در امتداد شب‌های حضور مردم

گرگان- مردم گرگان در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در میدان، بر تداوم همراهی و همبستگی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6987480

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