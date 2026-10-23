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۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۶

شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۷ تجدیدمیثاق با آرمان‌های انقلاب

شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۷ تجدیدمیثاق با آرمان‌های انقلاب

اراک- در این ویدئو شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۷ تجدیدمیثاق با آرمان‌های انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6987442

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