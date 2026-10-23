https://mehrnews.com/x3dqdS ۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۶ کد مطلب 6987442 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۶ شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۷ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب اراک- در این ویدئو شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۷ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6987442 کپی شد مطالب مرتبط روایت ۲۳۶ شب خستگیناپذیری مردم دیار آفتاب در دفاع از ولایت فقیه طنین حماسه و اقتدار جانفدایان اراکی در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۵ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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