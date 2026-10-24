دستگیری چهار سارق اماکن خصوصی در طبس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن دشتستانی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهر طبس، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، چهار سارق را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی طبس بیان کرد: متهمان در جریان بازجویی‌های پلیسی و با توجه به شواهد و مستندات موجود، به پنج فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند و اموال مسروقه نیز از مخفیگاه آنان کشف شد.

دشتستانی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.