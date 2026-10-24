به گزارش خبرگزاری مهر، زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال روستای عیسی‌آباد از توابع شهرستان سنندج، همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش و با حضور نماینده ولی‌فقیه در کردستان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، فرماندار سنندج و جمعی از مسئولان و اهالی روستا افتتاح شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، در آیین افتتاح این پروژه اظهار کرد: زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال عیسی‌آباد در زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع و با زیربنای ۸۰۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

فرزاد خاکی با اشاره به کمبود زیرساخت‌های ورزشی در بخش‌هایی از شهرستان سنندج افزود: طی یک سال گذشته با همکاری و حمایت فرماندار سنندج اقدامات مؤثری برای جبران این کمبودها انجام شده و تعدادی از پروژه‌های ورزشی شهرستان نیز تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند.

بهره‌برداری از چهار پروژه ورزشی روستایی در سنندج

وی با اشاره به برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش بیان کرد: در این هفته چهار پروژه ورزشی در مناطق روستایی شهرستان سنندج افتتاح می‌شود که هدف از اجرای آن‌ها، تسهیل دسترسی مردم مناطق روستایی به امکانات و فضاهای ورزشی است.

خاکی همچنین به تکمیل و تجهیز سالن چندمنظوره ناحیه منفصل شهری حسن‌آباد سنندج اشاره کرد و گفت: این سالن پس از چندین سال انتظار، در هفته دولت امسال تکمیل، تجهیز و افتتاح شد.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی سنندج با همکاری فرمانداری دنبال می‌شود تا بخشی از کمبودهای موجود در این حوزه برطرف و زمینه استفاده بیشتر جوانان و سایر اقشار جامعه از امکانات ورزشی فراهم شود.