موحدی: مسئولیت در دستگاه قضایی امانتی برای خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا موحدی صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: اقتدار و استواری نظام جمهوری اسلامی ایران، مرهون ایثار و فداکاری شهدا و خون پاکی است که در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب و کشور نثار شده است.

گیلان؛ سرزمین فرهنگ، تشیع و اندیشه

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به پیشینه تاریخی گیلان اظهار کرد: این استان از جایگاه برجسته‌ای در تاریخ و فرهنگ ایران برخوردار است و مردم این دیار در شکل‌گیری و گسترش فرهنگ تشیع نقش مؤثری داشته‌اند.

وی با اشاره به فضای معنوی حاکم بر مراسم گفت: توجه به فرهنگ عاشورایی در چنین مجالسی، یادآور پیوند عمیق مردم گیلان با تاریخ تشیع و سنت‌های دینی است؛ پیوندی که در طول قرن‌ها در فرهنگ، هویت و زندگی اجتماعی مردم این سرزمین استمرار داشته است.

موحدی افزود: آثار تمدنی و فرهنگی ایران محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست و در مناطق مختلف، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب، می‌توان جلوه‌های اثرگذاری فرهنگ و تمدن ایرانی را مشاهده کرد.

این مقام قضایی با اشاره به پیشینه علمی و ادبی ایران تصریح کرد: تاریخ این سرزمین سرشار از شخصیت‌های برجسته علمی، ادبی و فرهنگی است و شناخت ریشه‌های تاریخی و سهم مناطق مختلف کشور در شکل‌گیری این میراث، اهمیت فراوانی دارد.

قدردانی از خدمات رئیس‌کل پیشین دادگستری گیلان

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان دوره مسئولیت رئیس‌کل پیشین دادگستری استان گیلان، از خدمات و تلاش‌های وی قدردانی کرد.

وی با اشاره به آشنایی طولانی‌مدت خود با دکتر الهیان اظهار کرد: طی بیش از چهار دهه آشنایی با ایشان، همواره نسبت به سلامت کاری، پاکدستی و تعهد وی اعتقاد داشته‌ام و این ویژگی‌ها از جمله سرمایه‌های ارزشمند در مسئولیت‌های قضایی به شمار می‌روند.

موحدی افزود: در جریان مطرح‌شدن موضوع تغییر مسئولیت، از واکنش و برخورد رئیس‌کل پیشین دادگستری استان، روحیه مسئولیت‌پذیری و توجه وی به امانت‌بودن مسئولیت را به‌خوبی می‌شد مشاهده کرد.

این مقام قضایی با اشاره به درخواست‌های پیشین برای ادامه همکاری رئیس کل سابق دادگستری گیلان در ستاد قوه قضاییه گفت: پیش از برگزاری این مراسم نیز بارها موضوع ادامه همکاری ایشان مطرح شده بود؛ چراکه تجربه، سلامت کاری و سوابق مدیریتی وی برای مجموعه قضایی ارزشمند است.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ سرمایه‌های انسانی در دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از تجربه مدیران باسابقه می‌تواند در انتقال دانش مدیریتی، تقویت ساختارهای سازمانی و ارتقای عملکرد مجموعه قضایی مؤثر باشد.

مسئولیت در دستگاه قضایی، امانتی برای خدمت

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به تغییر مسئولیت‌ها در نظام اداری و قضایی کشور اظهار کرد: مسئولیت‌ها امانت‌هایی هستند که باید با تعهد، پاکدستی و احساس وظیفه نسبت به مردم و نظام اسلامی انجام شوند.

وی افزود: تکریم مدیران پیشین و معرفی مدیران جدید، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های گذشته و تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی به مردم است.

وی همچنین با اشاره به سوابق رئیس‌کل جدید دادگستری استان گیلان، برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی در مسیر تحقق اهداف دستگاه قضایی تأکید داشت.

ضرورت تداوم خدمت‌رسانی و تقویت اعتماد عمومی

این مقام قضایی در ادامه سخنان خود بر اهمیت تعهد حرفه‌ای، سلامت اداری و استفاده از تجارب مدیران در پیشبرد امور دستگاه قضایی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه اجتماعی دستگاه قضایی گفت: اعتماد عمومی و رضایت مردم از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام اداری و قضایی است و حفظ این سرمایه مستلزم تلاش مستمر، مسئولیت‌پذیری و توجه به وظایف قانونی است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در پایان با قدردانی مجدد از مردم و مسئولان استان گیلان، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری میان مجموعه قضایی و سایر دستگاه‌های مسئول، زمینه ارتقای خدمات قضایی و پاسخ‌گویی بهتر به مطالبات مردم فراهم شود.