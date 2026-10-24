به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر شنبه، با اشاره به آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این روش، بخش عمده اطلاعات مورد نیاز از پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی استخراج می‌شود و مراجعه حضوری به خانوارها به حداقل می‌رسد.

فرماندار رودبار افزود: این رویکرد علاوه بر کاهش بیش از ۹۰ درصدی هزینه‌های اجرایی، سرعت تولید آمار را افزایش می‌دهد و به ارتقای کیفیت و یکپارچگی داده‌ها کمک می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت آمار دقیق و به‌روز در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای گفت: اطلاعات آماری معتبر، زیربنای تصمیم‌گیری صحیح و تخصیص عادلانه منابع است و نتایج این سرشماری می‌تواند مسیر توسعه شهرستان را بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی آن مشخص کند.

پورحضرت با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری عوامل اجرایی سرشماری تصریح کرد: آمارگیران باید دستورالعمل‌های ابلاغی را به‌دقت رعایت کنند، آمادگی علمی خود را در تمام مراحل حفظ کرده و از تجهیزات و ابزارهای اجرای سرشماری صیانت کنند.

وی همچنین احراز هویت شفاف آمارگیران هنگام مراجعه به منازل و دقت در راستی‌آزمایی اطلاعات خانوارها، به‌ویژه در موارد نقص یا مغایرت داده‌های هویتی و مکانی، را ضروری دانست.

فرماندار رودبار با اشاره به اینکه در این دوره حدود ۲۰ درصد از جامعه مشمول سرشماری به راستی‌آزمایی میدانی نیاز دارند، بیان کرد: این مراجعات باید با نهایت دقت، احترام و مسئولیت‌پذیری انجام شود تا اعتماد عمومی به این طرح ملی حفظ و تقویت شود.

گفتنی است فرماندار رودبار به همراه محمدنصیری لاکه، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار، از ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا شهرستان بازدید کرد و در جریان روند آغاز فعالیت آن قرار گرفت. این ستاد از روز شنبه فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.