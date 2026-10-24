رئیس سازمان فرهنگ در گذشت پدر شهید عبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، با ارسال پیامی، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درگذشت پدر شهید سپهبد امیر سیدعبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت.

در پیام حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مهدی ایمانی‌پور آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت جناب آقای سید احمد موسوی، والد معظم شهید گرانقدر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی واصل و موجب تاثر گردید.

عمر بابرکت آن مرد بزرگوار، سرشار از خدمت و جهاد بود. تربیت فرزند صالح و متعهدی چون شهید والامقام موسوی، بزرگترین ماندگاری و افتخار آن مرحوم مغفور و فرزانه است؛ میراثی که بر صفحهٔ روزگار جاودانه خواهد ماند.

اینجانب مصیبت وارده را به محضر خانواده شهید موسوی، بازماندگان معظم و نیروهای مسلح و خدوم کشورمان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم و فرزند شهیدش رحمت واسعه و همجواری با اولیاءالله را خواستارم.