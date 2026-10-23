پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت پدر شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت پدر شهید سپهبد موسوی را تسلیت گفت.

در متن پیام وزیر آمده است:

درگذشت مرحوم حاج سیداحمد موسوی، پدر گرانقدر امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، موجب تأثر و اندوه شد.



آن پدر بزرگوار که داغ شهادت فرزند بر دل داشت، اینک به فرزند شهیدش پیوست. فرزندی که عمر خویش را در خدمت به ایران عزیز سپری کرد و شهادتش، یک ملت را به سوگ نشاند. بی‌گمان، پرورش چنین فرزند خوش‌نام و فداکاری، نشان از بزرگواری پدر و مادری دارد که عشق به میهن، ایمان و ازخودگذشتگی را به او آموختند.



اینجانب این ضایعه را به خاندان محترم موسوی و بازماندگان آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت و همنشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان، صبر و اجر خواستارم.