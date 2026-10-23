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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت پدر شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی

پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت پدر شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ در پیامی درگذشت پدر شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت پدر شهید سپهبد موسوی را تسلیت گفت.

در متن پیام وزیر آمده است:

درگذشت مرحوم حاج سیداحمد موسوی، پدر گرانقدر امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، موجب تأثر و اندوه شد.

آن پدر بزرگوار که داغ شهادت فرزند بر دل داشت، اینک به فرزند شهیدش پیوست. فرزندی که عمر خویش را در خدمت به ایران عزیز سپری کرد و شهادتش، یک ملت را به سوگ نشاند. بی‌گمان، پرورش چنین فرزند خوش‌نام و فداکاری، نشان از بزرگواری پدر و مادری دارد که عشق به میهن، ایمان و ازخودگذشتگی را به او آموختند.

اینجانب این ضایعه را به خاندان محترم موسوی و بازماندگان آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت و همنشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان، صبر و اجر خواستارم.

کد مطلب 6987010
زهرا اسكندری

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