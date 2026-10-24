به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: اینترنت امروز دیگر یک کالای لوکس نیست و جایگاه ثابتی در سبد هزینه خانوارها دارد؛ هزینه‌ای که خانوارها به‌دلیل کار و آموزش، دسترسی به خدمات دولتی و بانکی، سرگرمی یا ارتباط روزمره نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند. با این حال، از بامداد جمعه اول آبان‌ماه، این هزینه بار دیگر افزایش یافت. اپراتورهای اینترنت همراه براساس موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه بسته‌های اینترنتی را تا سقف ۴۰درصد افزایش دادند.

البته این افزایش برای مکالمه، پیامک و اینترنت ثابت نیز اجرایی شده است. این تغییر، با در نظر گرفتن همزمان شرایط اقتصادی مشترکان و وضعیت اقتصادی اپراتورها توسط مراجع ذی‌صلاح اعمال شده است. این یعنی علاوه بر افزایش اینترنت همراه، مکالمه و پیامک، اینترنت ثابت هم ۴۰درصدی افزایش یافت. این تصمیم در حالی اجرایی شد که پیشتر اخباری درباره احتمال افزایش تعرفه‌ها منتشر شده بود و حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده بود اپراتورها خواستار افزایش صددرصدی هستند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نهایت با افزایش ۴۰درصدی موافقت کرد و این افزایش از بامداد روز گذشته (جمعه) از سوی اپراتورها اعمال شد. نتیجه مستقیم آن، افزایش هزینه استفاده از خدمات ارتباطی برای میلیون‌ها مشترک در سراسر کشور است. همراه اول در اطلاعیه خود اعلام کرد که تعرفه خدمات پایه (مکالمه و پیامک) و بسته‌های اینترنت همراه تا سقف ۴۰درصد افزایش یافته است. این اپراتور تاکید کرد: «بسته‌های اینترنتی خریداری‌شده پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، تا پایان دوره اعتبار خود بدون تغییر قابل ‌استفاده هستند».

همچنین اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی با نرخ یک‌سوم و ترافیک وب‌سایت‌های داخلی مشمول با نرخ نیم‌بها نسبت به ترافیک عادی محاسبه می‌شود. ایرانسل نیز در اطلاعیه مشابهی اعلام کرد تعرفه خدمات پایه (مکالمه و پیامک) و خدمات اینترنت همراه، ثابت (TD-LTE) و فیبر نوری (FTTx) تا سقف ۴۰درصد افزایش یافت. این اپراتور تصریح کرد که این افزایش با در نظر گرفتن همزمان شرایط اقتصادی مشترکان و وضعیت اقتصادی اپراتورها توسط مراجع ذی‌صلاح اعمال شده است. به این ترتیب، علاوه بر اینترنت همراه، مکالمه و پیامک، اینترنت ثابت نیز مشمول افزایش ۴۰درصدی شده است.

تعرفه اینترنت همراه در سال گذشته و براساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دو مرحله افزایش یافته بود. تعرفه اینترنت در ۱۲آذر و ۵اسفندماه سال گذشته به ترتیب ۲۰ و ۱۸درصد افزایش یافت. همچنین تعرفه خدمات مکالمه و پیامک در مهرماه سال گذشته افزایش پیدا کرده بود. با احتساب افزایش ۴۰درصدی اخیر، قیمت بسته‌های اینترنت از ابتدای آذر سال گذشته تاکنون (در مدت حدود ۱۱ ماه) مجموعا ۹۸درصد گران شده که فشار قابل‌ توجهی بر هزینه خانوارها وارد کرده است.



چرا افزایش تعرفه‌ها به بهبود کیفیت منجر نمی‌شود؟

بررسی سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد این وزارتخانه با افزایش تعرفه‌ها موافق بوده است. ستار هاشمی پیشتر گفته بود: سیاست سرکوب تعرفه‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و در صورت نبود سرمایه‌گذاری، کیفیت شبکه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. وی اشاره کرد که ۶۵درصد هزینه‌های کاربران ارتباطی کشور ارزی است و همچنین هزینه‌های تامین انرژی، نیروی انسانی و سایر عوامل نیز بر هزینه ارائه خدمات ارتباطی می‌افزایند.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا افزایش تعرفه‌ها به‌سرعت به بهبود کیفیت شبکه منجر نمی‌شود، گفت: این فرآیند به‌صورت تدریجی اتفاق می‌افتد زیرا سرمایه‌گذار ابتدا باید به این اطمینان برسد که سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات، در مقایسه با سایر بخش‌ها، بازدهی بیشتری دارد. وزیر ارتباطات چندی پیش در جلسه کنترل پروژه فیبر نوری هم تاکید کرده بود که اصلاح تعرفه‌های ارتباطی به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد و توسعه پایدار ارتباطات با اقتصاد دستوری امکان‌پذیر نیست. با این حال، حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری، با اشاره به افزایش قیمت‌ها در سایر بخش‌ها گفت: سهم هزینه‌های ارتباطی در سبد خانوار از ملاحظات اصلی در تعرفه‌گذاری است.